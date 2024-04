Fernanda e Pitel soltam a voz ao lado de Preta Gil e impressionam os fãs

Fernanda e Pitel, ex-participantes do Big Brother Brasil 24, impressionaram os fãs ao cantarem ao lado de Preta Gil no TVZ

A cantora Preta Gil está no comando do programa TVZ, do Multishow, e nesta quinta-feira, 18, ela recebeu Fernanda Bande e Giovanna Pitel, as ex-participantes do Big Brother Brasil 24, na atração.

Em um momento do programa, as três cantaram juntas um trecho da música 'Flor de Lis', de Djavan, e a filha do cantor Gilberto Gil chegou a brincar com a possibilidade delas cantarem juntas. "Um trio, eu ouvi?", brincou Preta.

Ao compartilhar o vídeo cantando com Fernanda e Pitel no feed do Instagram, a cantora falou sobre a participação das ex-sister, e elogiou. "Foi um prazer receber @nandabande e @pitelgiovanna no #TVZAoVivo hoje, cheias de carisma e diversão. Confesso que amei esse trio! Brilhem, meninas! #TVZDaPreta", escreveu a artista na legenda da publicação.

A publicação logo chamou a atenção dos internautas, que ficaram impressionados ao ouvirem as ex-BBBs soltarem a voz. "Arrasaram", disse uma seguidora. "Que vozeirão", escreveu outra. "Ficou lindo demais", afirmou uma fã. "Adorei. Elas também cantam", comentou mais uma.

Vale lembrar que mais cedo Fernanda contou que estava com a garganta inflamada, mas deixou claro que não iria cancelar seus compromissos."Oi, amores. Tô viva, hein! Não se preocupem. Eu dei uma sumida porque ontem a minha garganta começou a inflamar, aí vem febre, mal-estar. Ontem eu não fui à festa da Yas por isso, porque eu estava mal. Hoje eu já estou sendo medicada, mas está tudo tranquilo", disse ela.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil ☀️ (@pretagil)

Leia também:Indireta? Preta Gil manda recado em caneca após vídeo do ex-marido

Fernanda confirma que pretende lançar projeto com Pitel

Com uma das torcidas mais engajadas do BBB 24, Fernanda Bande confirmou que está trabalhando nos bastidores para conseguir tirar do papel a ideia de lançar um podcast ao lado de Pitel, sua fiel companheira dentro do reality da TV Globo.

Durante participação no Bate-papo BBB, a confeiteira comentou sobre o burburinho que tomou conta das redes sociais e garantiu que as duas já conversaram sobre a possibilidade de produzir conteúdo juntas nas redes sociais. Saiba mais!