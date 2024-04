Indireta? Preta Gil manda recado em caneca após vídeo do ex-marido

Preta Gil surpreende ao mandar um recado em tom de indireta após o ex-marido, Rodrigo Godoy, falar dela em um novo vídeo

A cantora Preta Gil mandou um recado enigmático nas redes sociais nesta semana. Tudo aconteceu após o ex-marido dela, Rodrigo Godoy, gravar um vídeo para falar sobre as mudanças em sua vida desde a separação há um ano.

Nos stories do Instagram, ela teria mandado uma indireta para o ex ao usar uma caneca com uma frase nada discreta. Na caneca, o público conseguiu ler a seguinte frase: “Não desalinhe na p•rra do meu chakra”, que seria uma referência para que não perturbem a sua paz espiritual.

A separação de Preta e Rodrigo foi revelada em abril de 2023.

O vídeo do ex-marido de Preta Gil

Ex-marido da cantora Preta Gil, o personal trainer Rodrigo Godoy surpreendeu ao gravar um vídeo para falar sobre os últimos acontecimentos em sua vida. Ele se separou da artista há alguns meses de forma turbulenta. Agora, ele se pronunciou sobre ter sido alvo de julgamentos após a separação e o desejo de recomeçar a vida.

"Eu sou muito grato à Preta por todos esses anos de relacionamento, por tudo que nós vivemos, somamos e dividimos emocionalmente. Eu não estou aqui para falar quem eu sou, quem eu fui durante toda a minha trajetória de vida. Os nossos amigos da intimidade, que viveram no nosso íntimo, eles sabem quem eu sou, eles sabem o quanto que eu vivi com ela, para ela, quanto que eu me dediquei, porém o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da minha vida, que eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso. Tenho 35 anos, tenho uma família tem pessoas que precisam de mim", disse ele.

E completou: "Eu preciso dar continuidade à minha vida e não é justo que eu seja crucificado, apedrejado, perseguido pelo resto da minha existência como se eu não tivesse direito de reconstruir minha vida. Preciso reconstruir minha vida, tomar de novo as rédeas da minha vida e seguir o meu projeto de vida, que é a vida. É isso. Não estou aqui para arrumar confusão, não estou aqui para brigar com ninguém. Isso aqui não é justificativa de nada, só é um pedido publicamente de desculpa, de perdão, em busca de paz".