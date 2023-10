Preta Gil afirma ter sido "largada" por ex-marido após diagnóstico de câncer

Preta Gil volta a falar sobre a traição de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, e afirma ter sido "largada" por ele após descobrir o câncer; saiba mais!

Parece que Preta Gil ainda tem muito o que falar sobre a traição de seu ex-marido. Em participação do programa De Frente Com Blogueirinha nesta segunda-feira, 16, a filha do cantor Gilberto Gil revelou novos detalhes sobre a infidelidade de Rodrigo Godoy, de quem se separou no início de 2023 após uma traição com a ex-stylist Ingrid Lima.

Segundo a cantora, a parte da infidelidade do ex-companheiro foi a menos pior da história de seu término. "O que me choca nessa história não é a traição. A traição acontece. Pode acontecer comigo, com você. A gente é humano, é hipócrita ficar falando que 'Ai meu Deus, me traiu!'. Acontece, é uma coisa carnal", iniciou. "O que pra mim é mais grave é você optar por trair várias vezes, que é o enganar, é o manipular, é o você esconder".

Em seguida, Preta contou como lidou com dois baques em sua vida: a separação do marido e a descoberta de um tumor no intestino. "Aí vem a coisa mais grave de todas, que é o momento do meu diagnóstico. Cara, de boa, tá apaixonadão? Tá afim da mina? Fala pra ela. Tem duas opções. Você pode falar: 'Gata, querida, vamos dar um tempo, porque a minha MULHER, com quem eu sou casado enquanto eu tenho um caso com você, está doente em casa, fazendo um tratamento oncológico'", disse.

"Essa é uma opção. Tá afastado, termina e aí cuida da sua mulher. Depois, você pode conversar com a sua mulher, ai você pode se entender com ela ou separar. Outra opção é antes disso tudo, lá atrás. Se apaixonou, tá afim de embarcar nessa? Separa, tá de boa! Ia sofrer? Ia! Mas separa. Seja homem!', declarou Preta.

A artista ainda destacou que Rodrigo lhe abandonou após o diagnóstico do câncer. "A sua mulher tá com câncer, pede pra sua amante: 'Vamos dar um tempo que eu vou cuidar da minha mulher'. Não cuidou! Eu faço questão de falar isso", revelou. Ela ainda contou que se separou do ex-marido antes mesmo de descobrir a traição.

"Eu descobri meu diagnóstico no mês de janeiro. Eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição, porque ele me abandonou com câncer. Ele literalmente me abandonou. Ele saia, eu ficava em casa largada, meus amigos começaram a perceber", contou.

Preta também disse que se culpava pelo afastamento de Rodrigo. "Eu falava: 'Vamos buscar um terapeuta? Eu tô achando que tá muito pesado pra você o meu diagnóstico'. Muitas vezes eu falava assim para ele: 'É, realmente, esse clima aqui em casa tá tenso. Vai sim pro pagode com seus amigos. Vai tomar uma cerveja'. Só que essa cerveja foi se tornando todo dia, e chegou uma hora que isso começou a me irritar", disse.

Ela ainda completou que precisou contar com outros para cuidarem dela durante esse período tão difícil. "Os meus amigos me protegeram. Eles vieram com tudo para cima de mim. Eu estava abandonada em casa. Meus amigos estavam ali me dando banho, me dando comida, enquanto ele estava na rua", desabafou Preta.

Confira o trecho da entrevista: