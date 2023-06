Preta Gil expõe traição de mulher com seu ex-marido: 'Mau caratismo'

Sem dar nomes, Preta Gil expõe traição que sofreu de mulher em sua própria casa

A cantora Preta Gil surpreendeu ao fazer um desabafo revelador sobre que está sentindo após os últimos acontecimentos turbulentos em sua vida amorosa. Na madrugada desta quinta-feira, 29, a filha de Gilberto Gil escreveu um texto sobre não ter ouvido sua intuição para deixar a sororidade entre mulheres não ser afetada.

Fazendo tratamento contra um câncer no intestino, a famosa anunciou o fim de seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy após boatos de traição virem a público. Conforme flagras e informações do jornalista Leo Dias, ele teria saído com a stylist da cantora. Preta Gil então desabafou sem dar nomes, mas falou sobre a situação ter começado em sua casa.

"Reflexão da madrugada: por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição, e achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúmes bobo e sim sobre EVIDÊNCIAS, sim eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez", disse ela.

Preta Gil falou que foi avisada, mas não acreditou na época. "E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é se tivesse seguido minha intuição eles não teriam me ferido tanto!", mostrou-se arrependida de não ter escutado sua voz interior.

Por fim, ela terminou o desabafo mostrando que está tentando superar a traição: "Sim, ainda estou em estado de choque e extremamente abalada, sim eu faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade pra superar tudo isso que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas tem horas que não consigo".

Leia também:Preta Gil desabafa sobre 'livramentos' e diz: 'Tanta podridão'

Em abril, saiu a notícia de que o casamento da famosa teria chegado ao fim depois de Rodrigo Godoy ter sido visto traindo a ex-mulher com uma pessoa próxima deles. A artista estava com o personal trainer desde 2015, quando subiu ao altar em uma cerimônia tradicional na igreja.

Preta Gil dá detalhes inéditos sobre o fim de seu casamento: 'Uma das dores mais profundas'

A cantora Preta Gil participou do Mais Você na terça-feira, 06, antes de fazer a última sessão de radioterapia contra o câncer no intestino. Além de relembrar o diagnóstico, quando teve sangue escorrido por suas pernas, a artista abriu o jogo para Ana Maria Braga dando detalhes sobre o fim de seu casamento com o personal trainer, Rodrigo Godoy.

A filha de Gilberto Gil comentou que não imaginava que casaria para se separar e que foi uma grande decepção. "Quando a gente casa na igreja, o padre fala na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, não imagina que num momento tão difícil você vai se sentir desamparada, sua expectativa de cuidado, não vai ser atendida, então quando você se vê numa situação de vulnerabilidade, de tristeza de sofrimento tão grande... Eu discuti muito isso com os médicos, terapeutas, analistas: será que é o momento, a hora certa de separação?", falou sobre o receio de tomar a decisão em meio ao tratamento difícil. Na época, surgiram boatos de uma suposta traição de Rodrigo Godoy. Leia mais aqui.