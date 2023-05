Em desabafo, Preta Gil confirma boatos envolvendo o ex: "Não pode me paralisar"

Preta Gil confirma boatos envolvendo o ex-marido; casamento terminou após escândalo

Preta Gil pegou os fãs de surpresa na madrugada desta sexta-feira, 26, ao confirmar pela primeira vez os boatos envolvendo seu ex-marido, Rodrigo Godoy. Em um desabafo contundente, ela confirmou que foi traída e exaltou o apoio da família após o drama que viveu.

Ainda lutando contra o câncer, ela disse que está retomando os pequenos prazeres da vida ao lado da família. "Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito. Andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, falo de parentes e amigos", disse a estrela.

Foi então que ela citou diretamente o drama que viveu. "Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", finalizou.

Nesta semana, Preta Gil confirmou pela primeira vez que está separada de Rodrigo Godoy. No longo texto, a bela comemorou a volta aos compromissos profissionais - ela se reuniu com a equipe da agência da qual é sócia e resolveu expor o que estava sentindo. Indiretamente, ela também citou o fim de seu casamento.

"Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo . Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho".

Preta Gil anuncia mudança de cidade durante luta contra câncer

A cantora Preta Gil gravou um novo vídeo para atualizar os fãs sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino. De tempos em tempos, ela apareceu nas redes sociais para contar como está sendo a sua luta contra o tumor. Desta vez, a artista contou que mudou de cidade.

Ela deixou o Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo há poucas semanas para continuar seu tratamento. Recentemente, ela contou que iria iniciar uma nova etapa com sessões de radioterapia e quimioterapia oral. Além disso, ela deverá por uma cirurgia.

"Amores, não apareço aqui já há um tempo. Acho que vocês perceberam que a minha vida e meu tratamento deram uma reviravolta, eu vim para São Paulo. Estou morando aqui já tem duas semanas. Hoje é Dia das Mães, estou no Dia das Mães paulista, minha mãe está no Rio, meu filho está fazendo show também Campos do Jordão [SP], mas estou cercada de amor, de filhos outros filhos", disse ela.