Preta Gil anuncia mudança de cidade durante luta contra o câncer

Em atualização sobre o seu tratamento contra o câncer, Preta Gil revela que deixou o Rio de Janeiro e está vivendo em outra cidade

A cantora Preta Gil (48) gravou um novo vídeo para atualizar os fãs sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino. De tempos em tempos, ela apareceu nas redes sociais para contar como está sendo a sua luta contra o tumor. Desta vez, a artista contou que mudou de cidade.

Ela deixou o Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo há poucas semanas para continuar seu tratamento. Recentemente, ela contou que iria iniciar uma nova etapa com sessões de radioterapia e quimioterapia oral. Além disso, ela deverá passar por uma cirurgia.

"Amores, não apareço aqui já há um tempo. Acho que vocês perceberam que o meu minha vida e meu tratamento deram uma reviravolta, eu vim para São Paulo. Estou morando aqui já tem duas semanas. Hoje é Dia das Mães, estou no Dia das Mães paulista, minha mãe está no Rio, meu filho está fazendo show também Campos do Jordão [SP], mas estou cercada de amor, de filhos outros filhos", disse ela.

Então, ela falou sobre a data especial. "Estou aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães para as mães que estão como eu um tratamento oncológico, sei que para a gente hoje é um dia que a gente fica sensível, que a gente, fica com as emoções à flor da pele. Estamos passando por um processo de cura e não é fácil. É um processo muito doloroso muito difícil, mas que fortalece muito a gente. Tenho certeza de que todas nós vamos sair dessa jornada fortalecidas, transformadas", afirmou.

E completou: "Então para vocês mães como eu que estão se tratando, não necessariamente um tratamento oncológico, mas passando por alguma dificuldade de saúde, é mais um dia pra gente fortalecer a nossa existência, fortalecer a nossa fé, fortalecer o amor que a gente tem por todas aquelas pessoas que nos cercam que nos dão amor. Eu sou muito grata a todo mundo que forma essa rede de apoio imensa que eu tenho de amigos familiares então força pra nós é que esse dia das mães seja um dia de acalanto, de conforto, de carinho para todas vocês. Vamos nessa, vamos continuar lutando porque mãe é isso: a gente luta, a gente luta, e a gente vence".