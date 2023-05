Preta Gil anuncia separação um mês após escândalo: "Não tinha forças"

De forma indireta e discreta, Preta Gil anuncia separação um mês após ser ver no olho do furacão

A cantora Preta Gil surpreendeu os fãs na madrugada desta terça-feira (23) ao confirmar que terminou o seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy. A estrela se referiu indiretamente ao fato ao refletir nas redes sociais.

No longo texto, a bela comemorou a volta aos compromissos profissionais - ela se reuniu com a equipe da agência da qual é sócia e resolveu expor o que estava sentindo.

"Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo . Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", começou ela.

No texto, ela ainda disse que foi incentivada a voltar por uma enfermeira. "Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer a radioterapia e volta para trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e, conversando com a minha psicóloga, resolvi voltar aos poucos", completou.

A única vez que Preta Gil falou sobre o escândalo foi em abril, quando pediu cuidado com o seu tratamento contra a doença. Na época, ela classificou a situação como um "pesadelo".

"Hoje acordei em uma espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet", começou ela em seu Instagram.

Preta Gil anuncia mudança de cidade durante luta contra câncer

A cantora Preta Gil gravou um novo vídeo para atualizar os fãs sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino. De tempos em tempos, ela apareceu nas redes sociais para contar como está sendo a sua luta contra o tumor. Desta vez, a artista contou que mudou de cidade.

Ela deixou o Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo há poucas semanas para continuar seu tratamento. Recentemente, ela contou que iria iniciar uma nova etapa com sessões de radioterapia e quimioterapia oral. Além disso, ela deverá por uma cirurgia.

"Amores, não apareço aqui já há um tempo. Acho que vocês perceberam que a minha vida e meu tratamento deram uma reviravolta, eu vim para São Paulo. Estou morando aqui já tem duas semanas. Hoje é Dia das Mães, estou no Dia das Mães paulista, minha mãe está no Rio, meu filho está fazendo show também Campos do Jordão [SP], mas estou cercada de amor, de filhos outros filhos", disse ela.