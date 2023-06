Casamento de Preta Gil chegou ao fim após viagem do ex-marido dela, diz colunista

Leo Dias revela novos detalhes que teriam causado a separação de Preta Gil e Rodrigo Godoy

O fim do casamento da cantora Preta Gil e o ex-marido, Rodrigo Godoy, voltou a ser assunto na internet nesta sexta-feira, 9, após uma reportagem publicada pelo jornalista e colunista Leo Dias em seu site oficial. Ele informou o que teria sido determinante para o término.

Na reportagem, Leo Dias contou que uma viagem de Godoy ao Uruguai foi o que causou a última gota d'água no relacionamento dele com a cantora. O colunista contou que Preta Gil já estava em tratamento contra o câncer quando Rodrigo Godoy viajou para o Uruguai com outra mulher, que seria uma ex-funcionária da cantora.

Enquanto ele estava viajando, Preta teria pedido para ele voltar antes para ajudá-la na rotina do tratamento, mas ele não teria retornado antes do previsto. Então, um flagra dele com a outra mulher teria vazado e o casamento chegou ao fim com ele deixando a casa deles.

Recentemente, Preta Gil falou sobre a separação em uma entrevista no programaMais Você, de Ana Maria Braga. A filha de Gilberto Gil comentou que não imaginava que casaria para se separar e que foi uma grande decepção. "Quando a gente casa na igreja, o padre fala na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, não imagina que num momento tão difícil você vai se sentir desamparada, sua expectativa de cuidado, não vai ser atendida, então quando você se vê numa situação de vulnerabilidade, de tristeza de sofrimento tão grande... Eu discuti muito isso com os médicos, terapeutas, analistas: será que é o momento, a hora certa de separação?", falou ela.

Preta Gil revelou que o relacionamento não estava tão bom e que a doença a fez refletir. "O casamento já tinha indícios, já tava insatisfeita com algumas coisas, com o diagnóstico fiquei me sentindo mais insatisfeita com que estávamos vivendo como casal... Não é fácil, foi uma das dores mais profundas que senti na vida, porque existia muito amor, depositei nele muito esse lugar de cuidado e cuidar de mim, eu projetei muito isso, é uma coisa pra gente repensar", contou ela.

E completou: "Quando o natural não acontece você revê, meu instinto de sobrevivência me dizia, quando eu voltei da assepsia, eu entendi que não tem o que esperar, a vida é hoje, aqui agora, vai doer, mas foi necessário, a gente se separou sem briga com mágoas, sim, como toda separação é difícil e foi complicado, porque tivemos outras surpresas que me magoaram mais ainda. Dizer pras mulheres assim: a gente coloca muito na expectativa no outro, no cônjuge, mas é importante a gente ter amor-próprio por nós mesmos, é mais importante e nessa hora meu instinto de sobrevivência falou mais alto".