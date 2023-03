Preta Gil relembra como descobriu o câncer: 'Senti algo escorrer na minha perna'

Preta Gil revela os primeiros sintomas antes de descobrir o câncer e demonstra a sua fé na cura em entrevista no Fantástico: 'Eu não vou morrer disso, tenho certeza'

A cantora Preta Gil (48) esbanjou sinceridade e fé na cura durante uma entrevista no programa Fantástico, da Globo, ao falar de sua luta contra o câncer no intestino. A estrela iniciou o tratamento contra a doença há cerca de dois meses e ainda tem um caminho pela frente, mas acredita em sua cura em breve.

Durante a conversa, a artista contou sobre como lidou com a notícia do câncer. “Eu entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Eu nunca vi como algo que iria me derrubar. Eu entendi que era algo que iria me transformar”, afirmou ela.

A descoberta foi feita logo após a turnê em família. Ela contou que passou mal em dois shows no exterior e não conseguiu se apresentar. Ao voltar para o Brasil, ela demorou para procurar um médico. “Voltei para o Brasil e adiava os exames. Essa vida da gente, que a gente prioriza o trabalho, a produtividade. Eu estava tendo crises de enxaqueca, cheguei a ir para o hospital, crises de pressão alta. Quando voltei para casa, dormi e acordei. Fui ao banheiro e senti escorrer algo na minha perna. Quando eu olhei era sangue. Eu sou uma mulher de muita fé e acredito que esse episódio foi um presente divino, de verdade, para eu parar. Porque eu não paro, eu não parava”, contou.

A estrela ainda falou sobre as dificuldades nessa fase de sua vida. “São vários os desafios, as dificuldades. Você é uma mulher produtiva, com 48 anos, nova, na véspera de um carnaval, você tem que entender que tem que parar e não tem opção. Foram sete dias da internação na emergência do hospital até a gente ter o diagnóstico. E aí o pior resultado. Quando vem o diagnóstico, todo mundo que está em volta, vira uma coisa de consternação, comoção. Eu tinha dificuldade de aceitar esse amor tão genuíno, de aceitar que eu precisava de colo, de aceitar que meus amigos invadissem a minha casa e me dessem colo. Isso é muito emocionante, e é um presente”, relembrou.

Por fim, ela falou sobre a sua fé na cura. “Eu sei que esse amor está me curando, e não está curando só o câncer, está curando feridas que eu nem imaginava que eu tinha. O meu eixo é a fé. Eu nunca dei tanto valor a vida e a fé que me move. Eu quero honrar a oportunidade de estar viva e estar me curando dessa doença que é grave, mas não vai me levar. Eu não vou morrer disso, tenho certeza. Vou viver muito A gente ainda vai celebrar muito”, afirmou ela, que está no meio dos ciclos de quimioterapia e ainda fará radioterapia e uma cirurgia para remover o tumor.