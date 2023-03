Preta Gil faz selfie durante o tratamento de quimioterapia: 'Minha dose de cura'

Em tratamento de quimioterapia, Preta Gil exibe foto e reflete sobre a sua saúde

A cantora Preta Gil segue o seu tratamento de quimioterapia em uma clínica no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 1º, ela mostrou uma selfie ao lado das máquinas do tratamento e refletiu sobre a luta contra o câncer no intestino.

Na legenda, ela contou que mantém os cuidados com a sua aparência mesmo durante o tratamento para elevar a sua autoestima.

"Sigo aqui recebendo minha dose de cura, sempre arrumadinha, pijama de oncinha, uma makezinha pra dar um up!!! Nesse momento, a quimioterapia é minha maior aliada, por mais efeitos colaterais que ela causa no meu corpo, eu não reclamo e sou grata!!! Sigamos todos que estão em tratamento oncológico com fé e a certeza da cura!!!", disse ela.

Preta Gil conta sobre a decisão de ficar longe do carnaval de 2023

Nos últimos dias, Preta Gil refletiu sobre a decisão de não participar do carnaval de 2023 para seguir com o seu tratamento contra o câncer. “Oi amores. Fiquei devendo o vídeo para vocês na semana passada porque eu fiquei realmente mais baqueada no segundo ciclo de quimioterapia. Mas agora, eu acabei de fazer o terceiro ciclo e estou me sentindo bem melhor. Eu vim aqui para falar com vocês sobre Carnaval, não tem como a gente fugir desse tema”, deu início ao relato esbanjando gratidão.

Preta explicou que a roupa eleita para o vídeo era uma homenagem para Gal Costa (1945-2022): “Eu quis botar uma flor, como a de minha madrinha Gal, e esse vestido que eu estou usando em homenagem a ela. Mas voltando ao Carnaval vocês podem imaginar como fica a minha cabeça estando fora do Carnaval 2023, sem o Bloco da Preta, espalhando todo o seu amor, toda sua alegria pelas ruas do Brasil”, contou citando várias cidades.

A cantora emocionou ao falar dos planos para o próximo carnaval: "Já quero começar agradecendo a todos os meus patrocinadores pela compreensão com esse adiamento, foi um adiamento por questões de força maior, mas eu tenho certeza que quando voltarmos vai ser mais incrível ainda porque eu serei uma outra pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa melhor e então a gente vai fazer o carnaval da cura em breve eu espero e eu sei que Deus quer assim", revelou.

Preta também desejou uma boa folia: "Desejar a vocês um feliz carnaval nesse Brasil tão incrível, nesse Brasil que tem um carnaval em todas as suas regiões, em todos os seus estados, cada um com a sua força, com a sua verdade, com a sua magnitude… Então, carnavalizem a vida de vocês que não é só durante o Carnaval, carnavalizar é um estado de espírito, é a gente ser alegre, a gente ser feliz, a gente ser resiliente, potente e superar todas as nossas adversidades”.

Por fim, a cantora finalizou o relato fazendo um pedido para os fãs: "O carnaval é essa explosão de alegria e eu não vou estar aí, mas brinquem por mim façam esse carnaval de vocês ser o mais incrível. Eu queria muito estar podendo brincar o carnaval, cantar no carnaval, mas esse ano eu não estou, então a cada um de vocês que eu ver cantando, que eu ver é se divertindo, eu vou estar curtindo também um pouco do carnaval. Então é isso aí jovem e até ano que vem. O Bloco da Preta vai voltar com tudo”.