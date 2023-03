Sem maquiagem, Preta Gil destaca a força da mulher em data especial

Preta Gil aparece sem maquiagem e sem blusa em um manifesto no Dia da Mulher: 'Sigamos nossas lutas'

A cantora Preta Gil comoveu seus seguidores nesta quarta-feira, 8, ao aparecer totalmente sem maquiagem e sem uma blusa para chamar a atenção para o Dia da Mulher. A estrela exibiu a sua beleza natural ao ser fotografada de rosto lavado e falou sobre a força da mulher.

“Sigamos nossas lutas, celebrando nossa existência, nossa história, nossa força e nossa liberdade de ser quem somos!”, disse ela.

Nos comentários, a artista recebeu o apoio de amigos famosos. “Te amo, meu amor”, disse Carolina Dieckmann. “Força meu amor! Você é luz”, escreveu Gabi Martins. “Força, mulher linda. Mulher poderosa. Mulher forte. Você é incrível”, comentou Gretchen.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil atualiza os fãs sobre tratamento contra o câncer

Diagnosticada com câncer no intestino, Preta Gil contou quais são os próximos passos do seu tratamento. Ela contou que segue com as sessões de quimioterapia. Depois disso, ela fará radioterapia e uma cirurgia.

“Ainda vou fazer mais quatro sessões de quimioterapia. Depois, mais cinco semanas de radioterapia. Depois, uma cirurgia”, explicou a cantora. Ela não deu detalhes sobre o procedimento que deverá ser para a retirada do que restou do tumor no intestino.

No dia anterior, ela compartilhou um vídeo sobre o tratamento contra o câncer. Nele, a cantora, diagnosticada em janeiro deste ano, revelou que está na metade das sessões de quimioterapia. "Vim para dizer que estou bem, completei o meu quarto ciclo de quimioterapia, ainda tenho um bom caminho pela frente", começou Preta.

"Estou no meu processo de cura. A minha intenção é trocar informação para que todos nós fiquemos bem", continuou a artista. Na legenda, ela escreveu: "Vim dividir minhas vivências com vocês respondendo algumas perguntas que mais estou recebendo durante esse período".