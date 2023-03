Preta Gil anuncia que vai passar por cirurgia e detalha quadro clínico: "Caminho"

Preta Gil anuncia que vai passar por cirurgia; cantora também detalhou os próximos passos do tratamento

A cantora Preta Gil (48) vai passar por uma cirurgia após encerrar as sessões de quimioterapia. A notícia foi revelada pela estrela em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ela, a operação deve marcar o encerramento do tratamento.

“Ainda vou fazer mais quatro sessões de quimioterapia. Depois, mais cinco semanas de radioterapia. Depois, uma cirurgia”, explicou a cantora. Ela não deu detalhes sobre o procedimento que deverá ser para a retirada do que restou do tumor no intestino.

No dia anterior, ela compartilhou um vídeo sobre o tratamento contra o câncer. Nele, a cantora, diagnosticada em janeiro deste ano, revelou que está na metade das sessões de quimioterapia. "Vim para dizer que estou bem, completei o meu quarto ciclo de quimioterapia, ainda tenho um bom caminho pela frente", começou Preta.

"Estou no meu processo de cura. A minha intenção é trocar informação para que todos nós fiquemos bem", continuou a artista. Na legenda, ela escreveu: "Vim dividir minhas vivências com vocês respondendo algumas perguntas que mais estou recebendo durante esse período".

Preta Gil revela que fez fertilizações para tentar engravidar

Preta Gil revelou que passou por duas fertilizações in vitro para tentar engravidar durante o seu casamento com Rodrigo Godoy (34). Em participação no podcast Quem Pode, Pod, ela contou que os dois tentaram ter um filho juntos, mas não conseguiram. Ela já é mãe de Francisco (28), fruto da relação com Otávio Müller (57).

"Todas aquelas coisas que a gente poderia ter feito, congelar óvulos, fazer FIV, a gente já passou por isso e não deu certo. Esse processo, pelo menos para mim, se encerrou. Tem um dano muito grande no corpo e no emocional da mulher fazer fertilização in vitro. Então, você tem que saber o limite do seu corpo. Não é a qualquer custo", disse ela.