Preta Gil desabafa sobre 'livramentos' e diz: 'Tanta podridão'

Em luta contra o câncer e recém-separada, Preta Gil faz desabafo sobre a nova fase de sua vida com os fãs

A cantora Preta Gil surpreendeu os fãs ao fazer um desabafo sobre a nova fase de sua vida nas redes sociais depois de ser diagnosticada com câncer no intestino e se separar do ex-marido. Durante uma viagem, ela contou que o fim do tratamento de radioterapia e o seu objetivo de se curar do tumor. Então, ela citou que livramentos aconteceram em sua vida nos últimos tempos.

"Partiu BH, eu ‘tô’ muito feliz que eu vou poder fazer um show num festival sensacional. É muito amor, é muita gratidão. Fiquei pensando, assim, como Deus faz tudo da maneira dele e da maneira que é melhor para gente. Terminei a radioterapia uma semana antes de começar a turnê. Consegui fazer muito bem. Fiquei com uma sinusite, mas estou bem. Até porque a minha fono mora em BH, então ela vai tirar toda essa congestão nasal que eu estou", afirmou ela.

"Eu acho que todo mundo que me segue percebe o quanto eu ‘tô’ melhorando, o quanto eu ‘tô’ me fortalecendo, não foi fácil, não está sendo fácil, mas não foi fácil passar por tudo o que eu passei, junto e com tanta dor, coisas que um dia, quem sabe, eu talvez divida com vocês", completou.

Sem citar nomes, ela afirmou: "É tanta podridão, é tanta… é uma coisa que não dá para explicar. Eu agora estou focando da minha cura, o meu bem estar. Os livramentos aconteceram, agora é só felicidade".

Vale lembrar que Preta Gil já anunciou que vai passar por uma cirurgia nos próximos meses para remover o tumor. Por causa do procedimento, ela precisará usar uma bolsa de colostomia durante um tempo. “Em agosto, eu volto para fazer uma cirurgia para retirar o tumor e com a esperança de que a radioterapia tenha diminuído o tumor. Eu vou passar pelo período que é a outra fase. Vou ter que usar uma bolsa de colostomia. A gente tem muito esses monstros de 'ai meu deus a bolsa'. Mas os médicos mostram como é e dizem que vou tirar depois de um tempo. A gente tem uma solução, tem que ter um otimismo”, declarou ela no programa Mais Você.

