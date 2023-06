Preta Gil revela que vai usar bolsa de colostomia após cirurgia: 'Tem que ter otimismo'

Em luta contra o câncer, Preta Gil revela qual é o próximo passo do tratamento em conversa com Ana Maria Braga no Mais Você

A cantora Preta Gil participou do programa Mais Você, da Globo, nesta terça-feira, 6, para falar sobre a nova fase de sua vida. Ela está em tratamento contra um câncer no intestino e já passou por sessões de quimioterapia e radioterapia. Agora, a estrela contou que o próximo passo é a cirurgia para remover o tumor. Com isso, ela precisará usar uma bolsa de colostomia enquanto se recupera do procedimento.

Na entrevista, ela contou que tenta olhar para o desafio de usar a bolsa com otimismo. “Em agosto, eu volto para fazer uma cirurgia para retirar o tumor e com a esperança de que a radioterapia tenha diminuído o tumor. Eu vou passar pelo período que é a outra fase. Vou ter que usar uma bolsa de colostomia. A gente tem muito esses monstros de 'ai meu deus a bolsa'. Mas os médicos mostram como é e dizem que vou tirar depois de um tempo. A gente tem uma solução, tem que ter um otimismo”, declarou.

Além disso, a cantora contou que já teve conversas sobre os desafios da vida e da morte com o pai, o cantor Gilberto Gil, e passou a ressignificar o assunto. “Eu tenho um pai que fala sobre isso [a morte] em várias canções. Ele vai fazer 81 anos no mês que vem. E o meu pai conversa muito comigo sobre isso. Quando a gente passa pelos problemas, a gente vê a finitude. Quando eu voltei da septicemia, eu só vi depois a gravidade do que eu tive. Os médicos falaram que me reanimaram, me trouxeram de volta, Deus me deu uma segunda chance. Eu ressignifiquei muito a minha existência. Eu tenho certeza de que vou me curar. Tenho muita confiança em Deus e nos médicos”, afirmou.

Preta Gil revela como descobriu o tumor

Ainda no programa Mais Você, Preta Gil revelou como descobriu o câncer no intestino e os sintomas que teve. "Tive prisão de ventre durante 10 dias e minhas fezes tinham muco, sangue e tinha um formato diferente. Uma coisa que eu queria falar é que nossas fezes dizem muito sobre nossa saúde. Eu achava normal, e quando ia ao banheiro, ela ficava achatada porque meu câncer é no reto e achatava na hora de sair", afirmou.

E completou: "Tive picos de pressão alta, muita dor de cabeça e, quando fui internada, fui diagnosticada com cefaleia. Aí, um dia, estava indo ao banheiro, e vi algo escorrer pelas minhas pernas e era sangue, mas era pouco, era muito sangue. Com tudo aquilo, desmaiei, me levaram para o hospital às pressas e na primeira tomografia já apareceu o tumor. O meu câncer é relativamente grande, mas a parte maligna dele é um pólipo no meio de uma carne esponjosa".