Relembre como foi o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy

Em meio aos rumores de separação, relembre a cerimônia de casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy em uma igreja tradicional do Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 18, a cantora Preta Gil foi alvo de rumores de que seu casamento com Rodrigo Godoyteria chegado ao fim. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre o assunto, mas os rumores dizem que eles teriam se separado há pouco tempo. Os dois estavam casados desde 2015, quando subiram ao altar em uma igreja tradicional do Rio de Janeiro. Relembre aqui como foi o casamento deles :

Preta Gil e Rodrigo Godoy se conheceram por meio de amigos em comum e ficaram juntos pela primeira vez no Baile da Favorita, no Rio de Janeiro. Dois anos depois, eles oficializaram a união em uma cerimônia religiosa. A união aconteceu no dia 12 de maio de 2015 na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no centro do Rio de Janeiro.

A igreja foi decorada com 4.000 rosas e 7.000 hastes de boca-de-leão brancas e ainda teve uma cascata de orquídeas e ásteres brancas no altar. Ela entrou na igreja acompanhada do seu filho, Francisco, e do seu pai, Gilberto Gil, e ao som da Marcha Nupcial de Mendelssohn tocada por uma orquestra e coral.

Para o grande dia, Preta Gilusou um vestido de noiva assinado pela estilista Helô Rocha. O modelito foi confeccionado com decote canoa e mangas boca de sino em renda chantilly francesa com 50.000 pérolas bordadas.

Os noivos tiveram 56 padrinhos, incluindo Ivete Sangalo, Regina Casé, Carolina Dieckmann, Angélica, Luciano Huck, Fernanda Souza e Fernanda Paes Leme. A recepção aconteceu com a presença de 520 convidados em um palacete no bairro de Santa Teresa. O menu contou com pratos como camarões com cream cheese e alho-poró, confit de pato, acarajé e tapioca. O evento ainda contou com 2.000 bem-casados e 400 garrafas de champanhe.

Um ano depois do casamento no Rio de Janeiro, os dois renovaram os votos em uma igreja de Trancoso, na Bahia, em uma cerimônia intimista.

Relembre imagens do casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy:

