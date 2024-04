Fernanda confirma que pretende lançar projeto com Pitel após o BBB 24: 'Um agradinho'

Animadas com o engajamento das torcidas após o BBB 24, Fernanda e Pitel devem emplacar podcast nos próximos meses

Com uma das torcidas mais engajadas do BBB 24, Fernanda Bande confirmou nesta quarta-feira, 17, que está trabalhando nos bastidores para conseguir tirar do papel a ideia de lançar um podcast ao lado de Pitel, sua fiel companheira dentro do reality da TV Globo.

Durante participação no Bate-papo BBB, a confeiteira comentou sobre o burburinho que tomou conta das redes sociais e garantiu que as duas já conversaram sobre a possibilidade de produzir conteúdo juntas nas redes sociais. "Estamos tentando, movimentos já estão acontecendo. Spoiler, tem que dar um agradinho também", disse.

Pouco antes, Ed Gama comentou com Pitel sobre ela ter jeito para comandar um programa nas plataformas da TV Globo. Comunicativa e sem papas na língua, a alagoana amou a ideia e garantiu que adoraria ter a oportunidade de mostrar seu talento como apresentadora. "A galera está pedindo para você roubar meu emprego, mas tu tem cara que trabalharia no BBB", disse o comediante, relembrando da experiência das duas em uma brincadeira nos bastidores do programa.

"Com certeza, amor", disse Pitel, animada com a possibilidade de ser contratada. "Muito obrigado pela oportunidade, vocês são 10", completou a ex-BBB, que atualmente conta com mais de um milhão de seguidores no Instagram.

Pitel disse que trabalharia no BBB (apresentando o Mesacast).



Comentaram de um possível podcast. Será??#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/yNjDj0PVT4 — Haftas Arden (@HaftasArden) April 17, 2024

AUDIO POLÊMICO DE FERNANDA

A ex-BBB Fernanda Bande virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 16, dia da grande final do BBB 24, por causa de um áudio vazado. O suposto áudio mostra ela falando sobre o dinheiro que vai receber do reality show e que ainda não caiu em sua conta.

O áudio foi compartilhado pelo colunista Leo Dias e traz ela dizendo que a equipe do Big Brother não paga o valor assim que eles saem do confinamento. "Gente, não tem dinheiro. Muito coisa eu não posso contar para vocês, mas qualquer coisa que a gente ganha lá no programa não se recebe quando sai", disse ela.

E completou: "Existem prazos burocráticos. 30, 60 e até 90 dias. Então a gente não tem grana, a gente sai sem dinheiro. A realidade é essa, sabe? Tá todo mundo se ajudando para chegar em algum lugar ainda. Fica aqui meu desabafo". Até a tarde desta terça-feira, Fernanda não se pronunciou sobre a veracidade do áudio.