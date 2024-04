Vitória de Davi vira motivo de festa entre ex-BBBs: 'Primeiro homem preto'

Depois de mais de 20 temporadas e muitas discursões sobre racismo, Davi saiu vitorioso do BBB 24 e provocou reflexões entre a comunidade de ex-BBBs

A conquista de Davi no BBB 24 virou motivo de celebração na comunidade de ex-BBBs, que já ultrapassa mais de 200 participantes. Desde que Tadeu Schmidt revelou que o baiano era o grande campeão da temporada, as redes sociais ficaram em festas e muitos demonstraram felicidade. Isso porque o motorista de aplicativo é o primeiro homem negro retinto a sair com o prêmio final do reality show nas mãos.

Depois de edições onde o debate racial se tornou protagonista de muitas brigas, a vitória do baiano surgiu como uma resposta positiva aos ataques que outros participantes sofreram dentro e fora do jogo por diversos anos. Neste ano, por exemplo, o Instagram de Leidy Ellin chegou a sair do ar após ela sofrer com uma série de comentários de ódio.

O enfermeiro Cezar Black, que esteve na temporada passada do reality, fez questão de compartilhar uma publicação celebrando a vitória de Davi. "Em uma sociedade que ainda traz o racismo enraizado de forma escancarada, o primeiro homem negro vence o BBB", disse.

"Numa sociedade onde homens e mulheres pretas quando se posicionam, argumentam com coerência e defendem seus ideais são tidos como raiv0s0s e vi0l3nt0s, o Davi fura a bolha e consegue ser o nosso campeão", completou Cezar, que esteve na temporada com o maior número de pessoas negras da competição global.

O comediante André Gabeh, que participou da primeira edição do Big Brother Brasil, também usou seu perfil do Twitter para compartilhar seu posicionamento a favor de Davi. Para ele, apesar dos erros cometidos pelo baiano dentro do jogo, ele mereceu todo o sucesso. "Primeiro homem preto a ganhar o BBB. Protagonizou esse programa do começo ao fim e foi coroado por uma vitória justíssima", declarou.

André continua expliando o quanto a vitória de Davi é coletiva e representa milhares de pessoas, principalmente a luta constante de outros jovens negros periféricos, que desejam realizar seus sonhos: "Nossos ancestrais sorriem por verem um negro protagonizando a glória".

"Torço para que seja digno dessa vitória imensa e de todas que ainda conquistará, porque além de dignificar os que te precederam você agora é o exemplo de vários jovens pretos, que nem você, que agora saberão que sonhos pra eles também são possíveis", escreveu.