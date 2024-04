Ex-BBB Fernanda tranquiliza fãs após problema de saúde: "Medicada"

Nas redes sociais, Fernanda Bande, ex-participante do Big Brother Brasil 24, atualizou seu quadro de saúde após se sentir mal

Fernanda Bande, ex-participante do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 18, para atualizar seu quadro de saúde após contar que estava com a garganta inflamada.

Nos Stories do Instagram, a doceira gravou um vídeo contando que teve febre após sua garganta começar a doer. Ela ainda explicou que devido ao problema de saúde, não conseguiu comparecer à festa organizada por Yasmin Brunet na noite desta última quarta-feira, 17.

"Oi, amores. Tô viva, hein! Não se preocupem. Eu dei uma sumida porque ontem a minha garganta começou a inflamar, aí vem febre, mal-estar. Ontem eu não fui à festa da Yas por isso, porque eu estava mal", explicou ela.

Em seguida, Fernanda contou que foi medicada e já está se sentindo melhor. "Hoje eu já estou sendo medicada, mas está tudo tranquilo", disse ela, garantindo que vai cumprir seus compromissos profissionais.

Fernanda confirma que pretende lançar projeto com Pitel após o BBB 24

Com uma das torcidas mais engajadas do BBB 24, Fernanda Bande confirmou nesta quarta-feira, 17, que está trabalhando nos bastidores para conseguir tirar do papel a ideia de lançar um podcast ao lado de Pitel, sua fiel companheira dentro do reality da TV Globo.

Durante participação no Bate-papo BBB, a confeiteira comentou sobre o burburinho que tomou conta das redes sociais e garantiu que as duas já conversaram sobre a possibilidade de produzir conteúdo juntas nas redes sociais. "Estamos tentando, movimentos já estão acontecendo. Spoiler, tem que dar um agradinho também", disse.

Pouco antes, Ed Gama comentou com Pitel sobre ela ter jeito para comandar um programa nas plataformas da TV Globo. Comunicativa e sem papas na língua, a alagoana amou a ideia e garantiu que adoraria ter a oportunidade de mostrar seu talento como apresentadora. Saiba mais!