Yasmin Brunet se manifesta sobre ausência de ex-BBBs em sua festa

Yasmin Brunet realizou um 'after secreto' com a presença de alguns ex-participantes do BBB 24 nesta última quarta-feira, 18. A festa aconteceu em uma casa noturna na Barra da Tujuca, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de Wanessa Camargo, Rodriguinho, Leidy Elin, Marcus Vinícius, Thalyta, Vanessa Lopes, Juninho, Vinicius Rodrigues, Lucas Buda, Pitel, Raquele, MC Binn, Nizam, Maycon e Deniziane.

Nas redes sociais, a modelo compartilhou fotos e vídeos ao lado dos ex-colegas de confinamento, e chamou a atenção a ausência de alguns brothers como Davi, o campeão da edição, Matteus, Isabelle, Alane, Beatriz e Fernanda. A doceira, inclusive, contou que não compareceu no evento porque estava com a garganta inflamada.

Após a repercussão da festa e da ausência de alguns participantes, Yasmin se manifestou nos Stories do Instagram na tarde desta quinta-feira, 18. A modelo agradeceu a presença dos amigos e esclareceu que todos os participantes foram convidados para o 'after secreto'.

"A festa ontem foi incrível, maravilhosa. Queria agradecer a todo mundo que foram. Queria agradecer também a todos os envolvidos que conseguiram fazer aquela festa em menos de 24 horas. Foi tudo maravilhoso", começou ela no vídeo.

Em seguida, Brunet falou sobre ter convidado todos os participantes do BBB 24. "Eu convidei absolutamente todos os participantes, eu sei que alguns não conseguiram ir, mas eu convidei todo mundo. Para mim o que aconteceu no jogo ficou no jogo. Quando passa por aquela porta já é outra coisa, e é isso, gente. A festa foi incrível", garantiu.

Nizam revela conversa que teve com Yasmin Brunet durante festa

Os ex-participantes do BBB 24 se reuniram na madrugada desta quinta-feira, 18, para celebrar oficialmente o fim do reality show. A festa foi organizada por Yasmin Brunet e intitulada de after secreto, um dos convidados foi Nizam. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB revela que conversou com a sister durante a festa.

"Sim, finalmente, a espera acabou! Conversamos ontem na festa. Eu já tinha conversado com ela no ao vivo. No dia da final eu cheguei nela e pedi desculpas, mas aí ontem a gente realmente pode conversar e deixar claro para vocês que tá tudo bem", confessa. Saiba mais!