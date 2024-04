Eliezer mostra bastidores de encontro com ex-BBBs no 'Conversa com Bial'

Participante do BBB 22, Eliezer esteve ao lado de outros ex-BBBs na plateia para a gravação especial do programa 'Conversa com Bial'

O primeiro episódio da oitava temporada do 'Conversa com Bial' promete ser bastante especial. Na última quinta-feira, 18, o apresentador da TV Globo recebeu Tadeu Schmidt como primeiro entrevistado da nova edição e surpreendeu o colega ao convidar alguns ex-BBBs para compor a plateia do programa.

Tadeu está no comando do Big Brother Brasil desde a edição de 2022, enquanto Pedro Bial assumiu o reality show entre 2002 e 2016. Mais de 30 ex-participantes que já passaram pela casa mais vigiada do país marcaram presença na gravação do bate-papo entre os dois comunicadores, que será exibida na próxima segunda-feira, 22.

Através das redes sociais, Eliezer, ex-participante do BBB 22, dividiu com o público alguns registros dos bastidores do programa de Bial. Em seus stories, o marido da influenciadora Viih Tube compartilhou imagens ao lado de diversos ex-BBBs que fizeram parte tanto de sua edição, quanto de outras temporadas.

Eliezer ainda aproveitou o momento para elogiar o trabalho de Tadeu Schmidt. "Não tem como não amar demais. Parabéns por ser tudo isso e mais um pouco que nos emociona", declarou o famoso ao publicar uma foto com o apresentador. Em outros momentos, ele posou ao lado de Bial e outros ex-BBBs como Bárbara Heck, Amanda Meirelles, Iris Stefanelli e Max Porto.

Confira os registros:

Tadeu Schmidt revela comemoração com Boninho após o BBB 24

O apresentador Tadeu Schmidt revelou um acontecimento dos bastidores após a grande final do Big Brother Brasil 24, realizada na última terça-feira, 16. Ele, que está no comando do reality show da TV Globo desde a temporada de 2022, contou que o elenco da edição não foi o único a celebrar a noite especial.

Durante sua participação no 'Conversa com Bial', Tadeu revelou que o diretor Boninho o convidou para comemorar depois da exibição do último programa, que consagrou Davi como vencedor da competição.

"O BBB terminou já era uma e pouco da manhã. Boninho me chamou para beber um vinho, e eu fui. Quando fui dormir o sol já tinha nascido", disse o comunicador. O episódio comleto será exibido na próxima segunda-feira, 23.

Durante a entrevista, Tadeu também fala de sua família, e claro, ambos os apresentadores discorrem sobre o formato do reality, em especial sobre os acontecimentos da última edição. O programa recorda ainda a história de Schmidt na TV, exibindo reportagens do início da carreira.