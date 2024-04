Pedro Bial entrevista Tadeu Schmidt com plateia de ex-BBBs

Globo promove encontro entre os apresentadores Pedro Bial e Tadeu Schmidt na estreia da oitava temporada do programa 'Conversa com Bial'

Na próxima segunda-feira, 22, estreia a oitava temporada do Conversa com Bial, na TV Globo. A atração foi gravada nesta quinta-feira, 18, nos Estúdios Globo em São Paulo, e tem Tadeu Schmidt como o primeiro convidado de Pedro Bial.

O programa promove o encontro entre os dois apresentadores do Big Brother Brasil. Bial apresentou o reality show entre 2002 e 2016, e Schmidt assumiu o comando do reality show em 2022. Os dois, aliás, possuem muitas coisas em comum, como o início no jornalismo, apresentação do 'Fantástico', além da paixão pelo esporte, por isso, a entrevista promete render trocas exclusivas sobre suas experiências: as semelhanças e diferenças, principalmente aquelas exigidas pelo tempo decorrido, e os desafios.

A nova temporada promete novidades, uma delas é o retorno da plateia. Ao entrarem no estúdio, Pedro e Tadeu são surpreendidos pela presença de mais de 30 ex-BBBs no auditório. Alguns deles não se viam, e não os viam presencialmente, há vários anos. Trata-se, então, de uma edição especial, que promete a reunião de integrantes icônicos da história do reality.

Entre eles, estão: Leka, do BBB1; Rodrigo Cowboy, vencedor do BBB2; Sol "Ianuou", do BBB 4; Flávia Viana e Iris Stefanelli, do BBB7; Rafinha e Jaqueline Khury, do BBB8 – sendo Rafinha o vendedor da edição; Max Porto, Priscila Pires e Ana Madeira, do BBB9 – Max foi o ganhador da edição; Lia Khey e Dicésar, do BBB 10; Daniel Rolim, Maria Melilo e Paula Leite, do BBB 11 – Maria venceu a edição;

Jonas, do BBB12; Andressa Ganacin, André Martinelli, Fernanda Keulla e Nasser Rodrigues, do BBB13 – Fernanda venceu a edição; Clara Aguilar e Vanessa Mesquita, do BBB14 – Vanessa venceu a edição; Amanda Djehdian Hoffmann, do BBB 15; Eliezer, Bárbara Heck, Jessilane Alves e Nathalia Deodato, do BBB22; e Amanda Meirelles, Gabriel Santana, Key Alves, Larissa Santos, Ricardo Alface, Sarah Aline, do BBB23 – Amanda venceu a edição.

Durante a entrevista, Pedro menciona como se conheceram pessoalmente; Tadeu fala de sua família, e claro, ambos discorrem sobre o formato do reality, em especial sobre os acontecimentos da última edição. O programa recorda ainda história de Tadeu na TV, exibindo reportagens do início da carreira.

Outra novidade da temporada está na exibição. Agora, o 'Conversa com Bial' será exibido de segunda a sexta-feira, primeiro no GNT, às 23h30, e na sequência na TV Globo, após o 'Jornal da Globo'.

Tadeu Schmidt lamenta gafe durante reencontro do BBB 24

Na noite da última quarta-feira, 18, Tadeu Schmidt participou do reencontro com os ex-participantes depois da final do Big Brother Brasil 24, da Globo. No entanto, o apresentador acabou roubando a cena dos ex-brothers após cometer uma gafe. Isso porque ele esqueceu que estava com o microfone ligado e deixou escapar um palavrão durante a atração.

Enquanto apresentava a atração ao lado de Ana Clara Lima e Ed Gama, Tadeu se empolgou e acabou cometendo o deslize: "P*** que pariu", disse o apresentador bem baixinho enquanto os colegas tentavam entender as regras da premiação do Gshow. Imediatamente, ele se corrigiu e lamentou a gafe: "Falei um palavrão. Esqueci que tô com o microfone", disse. Saiba mais!