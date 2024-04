Tadeu Schmidt lamenta gafe durante reencontro do BBB 24: ‘Que vergonha’

Tadeu Schmidt comete deslize ao vivo e recebe ‘puxão de orelha’ da equipe durante reencontro com ex-participantes do BBB 24

Na noite da última quarta-feira, 18, Tadeu Schmidt comandou o reencontro com os ex-participantes depois da final do Big Brother Brasil 24, da Globo. No entanto, o apresentador acabou roubando a cena dos ex-brothers após cometer uma gafe. Isso porque ele esqueceu que estava com o microfone ligado e deixou escapar um palavrão durante a atração.

Enquanto apresentava a atração ao lado de Ana Clara Lima e Ed Gama, Tadeu se empolgou e acabou cometendo o deslize: “P*** que pariu”, disse o apresentador bem baixinho enquanto os colegas tentavam entender as regras da premiação do GShow. Imediatamente, ele se corrigiu e lamentou a gafe: "Falei um palavrão. Esqueci que tô com o microfone”, disse.

Na sequência, os ex-brothers caíram na risada e os co-apresentadores começaram a puxar a orelha do apresentador: “Tadeu, estamos ao vivo para todo o Brasil”, Ed disparou em tom de brincadeira. “Estamos ao vivo, aqui”, Ana também reforçou e repetiu a bronca que o comandante costumava dar quando algum brother falava um palavrão ao vivo.

Tadeu não segurou o riso e também brincou sobre a gafe: “Que vergonha, esqueci que estou com o microfone”, comentou o apresentador. Logo, o vídeo viralizou nas redes sociais e arrancou risadas do público com o momento de descontração. Vale destacar que essa não foi a única situação inusitada no reencontro dos brothers após a final do reality show.

O Tadeu falando palavrão e o Ed Gama: "ESTAMOS AO VIVO PRA TODO BRASIL"



KKKKKKK ED VINGANDO #BBB24#BBBAEliminaçãopic.twitter.com/RrxWdsy2Vx — @TuitaWill 🐺 (@TuitaWill) April 18, 2024

Lucas Henrique e Nizam revelaram alguns detalhes sobre os bastidores do reencontro e entregaram que houve um "climão" entre dois ex-brothers em um vídeo publicado pelo GShow. Segundo o professor, houve um desentendimento entre participantes durante o trajeto até os Estúdios Globos para a final do programa.

"Vou contar aqui para vocês, fofoca em primeira mão, acabou de acontecer e ninguém viu. Não tava filmando, não tava nada. Na van vindo pra cá teve uma torta de climão. Um dos participantes quase discutiu com outra participante dentro da van", revelou. Lucas e Nizam ainda trouxeram dicas sobre quem teria participado da discussão, sem revelar nomes.

Ex-brothers curtem 'after secreto' de Yasmin Brunet:

Na noite da última quarta-feira, 17, Yasmin Brunet usou as redes sociais para revelar um 'after secreto' com os ex-participantes do BBB 24. Após concluir as gravações da final, a modelo reuniu alguns de seus antigos colegas de confinamento em uma festa de despedida intensa. No entanto, nem todos os brothers puderam marcar presença no evento.

Através dos stories do Instagram, Yasmin exibiu detalhes do festão, que aconteceu em uma casa noturna na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A modelo ainda fez piada com os boatos de que seu antigo grupo estaria planejando um churrasco fora do reality show; saiba quem esteve no evento e quem ficou de fora da noitada da modelo.