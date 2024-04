Mariana Xavier viaja para Grécia e comemora experiência: "Um sonho"

A atriz Mariana Xavier mostrou nas redes sociais as fotos que tirou durante alguns passeios que realizou em sua viagem para a Grécia

Mariana Xavier decidiu curtir suas férias na Grécia, e usou as redes sociais nesta terça-feira, 23, para mostrar algumas fotos que tirou enquanto realizava alguns passeios.

Ao dividir os registros no feed do Instagram, a atriz aproveitou para refletir sobre a experiência que está vivendo. "Toda viagem é uma jornada pra fora e um mergulho pra dentro! Não sei o que é mais apaixonante aqui: as cores, as histórias, ou os sabores!", confessou.

Em seguida, Mariana falou sobre realizar seu sonho de conhecer o país. "Tudo me encanta, me transborda, me transforma! Já dizia Mário Quintana: viajar é mudar a roupa da alma! A Grécia é um sonho do qual não tenho vontade de acordar, mas que, tenho certeza, seguirá pra sempre pulsando em mim e me inspirando a tentar fazer da realidade um lugar melhor", finalizou.

Confira a publicação:

Mariana Xavier abre o jogo sobre futuro com peça nos palcos

Mariana Xavier encerrou temporada no Rio de Janeiro com o monólogo Antes do Ano que Vem no fim de fevereiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz reflete sobre trajetória e saúde mental com a peça, além de abrir o jogo sobre futuro da trama nos palcos.

"Essa peça não é só um trabalho, é uma missão. É uma oportunidade de mostrar para as pessoas minhas facetas como atriz - que eu não tive oportunidade de mostrar no audiovisual ainda - ao mesmo tempo em que é repleta de mensagens que a Mariana comunicadora quer deixar no mundo", revelou ela, que vive sete personagens na trama sobre saúde mental. "Apesar do sucesso, a peça ainda não tem continuidade garantida. Apenas uma temporada em São Paulo, prevista para o segundo semestre [...]", explicou. Confira a entrevista completa!