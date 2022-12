Wanessa Camargo e Dado Dolabella passam o Natal juntos

Zezé Di Camargo mostra foto com Wanessa Camargo e Dado Dolabella na noite de Natal em família

A cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella passaram o primeiro Natal juntos desde que voltaram a namorar em meados deste ano. Os dois aproveitaram a noite do dia 24 de dezembro com a família dela e posaram sorridentes para as fotos.

A imagem dos dois abraçados foi compartilhada pelo pai dela, o cantor Zezé Di Camargo, no Instagram. O cantor registrou as fotos de sua família reunida na noite de Natal e exibiu a filha mais velha com o atual namorado.

Nas fotos, Zezé surgiu com a noiva, Graciele Lacerda, o filho caçula, Igor Camargo, a nora Amábile Eiroa, a filha mais velha, Wanessa Camargo, e o genro Dado Dolabella. "Nascimento de Cristo e renovações de almas ao lado de pessoas que amamos!! Feliz Natal!!", disse ele.

A filha do meio dele, Camilla Camargo, passou o Natal em outro local, mas também mostrou a foto com os filhos, o marido e o enteado. "Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Que tenhamos um natal repleto do espírito de santo de Jesus, com muita luz e benção", afirmou na legenda da foto.

Filhos de Wanessa Camargo passam o Natal com o pai

Com a separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz neste ano, os filhos deles, José Marcus e João Francisco, passaram o Natal na casa do pai. Nas redes sociais, Buaiz posou com os meninos em um encontro com o Papai Noel.

"Família é o nosso primeiro contato de carinho, amor, afeto, aprendizados, ensinamentos, alicerce e todos aqueles sentimentos que estão enraizados em nossos corações. A família é o bem mais precioso que eu tenho, o motivo da minha felicidade... a forma mais sincera de um amor puro e contagiante.

Um Feliz Natal", disse ele na legenda.