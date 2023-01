BBB 23: A lista oficial! Saiba quem são os participantes do reality show

TV Globo revela a lista oficial de participantes do BBB 23, que começa no próximo dia 16 de janeiro

Nesta quinta-feira, 12, a TV Globo divulga a tão esperada lista de participantes do BBB 23. A emissora vai revelar todos os nomes dos participantes famosos e anônimos ao longo da programação da TV aberta, desde o programa Encontro até o final do dia. Os anúncios serão feitos nos intervalos comerciais dos programas. Quer saber quem são os confinados? Acompanhe a divulgação da lista aqui com a gente!

Conheça os participantes do BBB 23

Paula - Casa de Vidro

Paula é natural de Jacundá, no Pará, é a biomédica Paula e tem 28 anos. Ela trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. Ela está solteira depois de terminar um namoro de seis anos. Ela conta que sua terapia é dançar e se considera tagarela, briguenta e emocionada, mas afirma que com ela “não tem tempo ruim”. Ela também diz que é gentil e carinhosa.

A futura a sister não esconde que seu objetivo com o BBB é ganhar dinheiro. No passado, se contentaria com a experiência de participar do programa, mas hoje o reality é uma competição valendo tudo ou nada. “Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro; eu só quero esse dinheiro para mudar de vida”, declara.

Gabriel - Casa de Vidro

O administrador e modelo Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Enquanto a mãe o mimava, o pai colocava seus pés no chão. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo “terno e gravata” não era para ele. Na pandemia, passou um período no interior e resolveu “virar a chave”. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda.

Como participante da casa mais vigiada do Brasil, Gabriel tem um objetivo claro: ganhar o prêmio para investir na carreira. “Quero entrar no BBB para ficar rico, milionário”, destaca ele, que não almeja ficar famoso após o programa.

Aline Wirley - Camarote

Aline Wirley tem 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge. Antes da fama, estudou teatro, trabalhou como telefonista e como empregada doméstica para se sustentar. Depois que a banda acabou, se “reencontrou” como atriz de espetáculos musicais. Desde 2008, participa de grandes montagens da Broadway e de peças brasileiras, e acumula trabalhos no teatro, na TV e no cinema. Em 2022, participou da segunda temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ e, recentemente, uma reunião do Rouge mobilizou uma legião de fãs, que lotou os shows da banda. “Eu virei, sou e sempre vou ser uma Rouge”, comenta.

Cezar - Pipoca

Cezar é de Salvador, na Bahia, é enfermeiro e tem 34 anos. Ele está solteiro e trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. Ele gosta de passear de lancha e de praticar wakeboard e viajar. Ele diz que é o 'louco do rolê', é romântico e sonhador. “Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”, disse. Ele quer ganhar o prêmio e diz que não vai fazer média com ninguém.

Bruna Griphao - Camarote

A atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. Ela começou a atuar em novelas aos 10 anos de idade. Em seu currículo, ela já atuou em Avenida Brasil, Malhação Casa Cheia, Haja Coração, Orgulho e Paixão e Nos Tempos do Imperador. Ela gosta de desenhar, pintar e cantar. Ela se descreve como uma pessoa intensa, extrovertida e impulsiva. “Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar”, disse ela, que está solteira.

Gustavo - Grupo Pipoca

O fazendeiro e empresário Gustavo tem 27 anos, nasceu em Sinop, no Mato Grosso, e vive em Primavera do Leste. Ele já trabalhou como pedreiro e abriu uma empresa no ramo da Construção Civil. Ele diz que é vaidoso e gosta de malhar todos os dias da semana. Musculoso, ele brincou: “A mulherada chama de agroboy”. Ele entra solteiro na casa do BBB e não descarta viver um romance no reality show. “Estou na flor da idade. Quero aproveitar essa juventude”, afirmou ele.

Fred - Grupo Camarote

Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, tem 33 anos, é jornalista, apresentador e influenciador digital. Está solteiro e tem um filho com a empresária Bianca Andrade, participante do BBB 20. Desde criança sonhava se tornar jogador de futebol. Trabalha desde muito cedo e já exerceu funções como vendedor de doces, passeador de cachorro, auxiliar administrativo, ator, repórter de rádio, gandula de tênis e instrutor de informática para idosos. Ele contou que é competitivo e gosta de desafios. “Entrar no BBB é uma exposição tremenda”, avalia.