Assumidíssimos, Marcus Buaiz e Isis Valverde mostram momentos românticos: 'Nós'

Ex-marido de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz, e Isis Valverde curtem momentos cheios de amor no deserto; veja

O empresário Marcus Buaiz e Isis Valverde estão curtindo o deserto de Utah, nos EUA, com muito romance. Nesta quarta-feira, 28, após a atriz compartilhar primeira foto em seu feed na rede social com o amado, ele também publicou uma série de cliques com a artista aproveitando a viagem especial.

Separado de Wanessa Camargo, o pai dos filhos da cantora apareceu muito apaixonado agarradinho a Isis Valverde, que também se separou no último ano do pai de seu filho, Rael Valverde, o modelo André Resende.

Na legenda da publicação, o empresário milionário escreveu uma declaração em forma de reflexão. "Olhe para as estrelas, veja como elas brilham para você. Tantos momentos lendários. Somos nós em nosso próprio mundo", disse Marcus Buaiz.

Nos comentários da publicação, Isis Valverde também se declarou e até a ex-cunhada dele, Camilla Camargo, deixou um coração para eles. "Meu lindo", escreveu a atriz. "São lindos", admiraram os internautas.

Leia também:Isis Valverde publica primeira foto com Marcus Buaiz: 'Casal do ano'

Vale lembrar que Marcus Buaiz estava solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também estava solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Buaiz (@marcusbuaiz)

Vão casar? Isis Valverde e Marcus Buaiz procuram casa para comprar nos EUA

Parece que o relacionamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz está mais sério do que se imaginava. Flagrados primeiramente em Paris, na França, e nos últimos dias curtindo Los Angeles, nos EUA, o mais novo casal estaria até procurando uma casa para comprar.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a atriz e o empresário, que era casado com Wanessa Camargo, estariam buscando um lar na Califórnia, nos EUA, para poderem ficar juntos em privacidade.

Além disso, eles estariam procurando o local para poderem ficar com os filhos também. Afinal, Isis Valverde é mãe de Rael, de 4 anos, fruto de seu antigo casamento com o modelo André Resende. E, Marcus Buaiz, é pai de dois garotos, José Marcus e João Francisco, de seu relacionamento anterior com Wanessa Camargo.