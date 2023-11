Do contra? Isis Valverde surpreende com look sóbrio para festa de Angélica

Diferente da maioria dos famosos, Isis Valverde surpreende com vestido preto para festa de aniversário de Angélica com tema floral

A atriz Isis Valverde marcou presença na grande festa de 50 anos de Angélica no último final de semana. O evento na mansão da apresentadora teve um tema floral escolhido e os convidados foram com looks no clima da decoração.

Diferente da maioria dos famosos, a artista apostou em um look sóbrio e de cor básica. Combinando com seu namorado, o ex-marido de Wanessa Camargo, Isis Valverde sugiu no evento com um vestido preto.

O modelo curtinho, muito semelhante a uma camisola, tinha apenas uma pequena flor na barra. "About last night", disse ela como foi a noite anterior. Nos comentários, os internautas admiraram o estilo mais básico da musa. "Que linda", elogiaram vários.

Diferente de Isis Valverde, Marina Ruy Barbosa elegeu um vestido vermelho todo brilhante e com flores também brilhantes. Já Sabrina Sato causou e dividiu opiniões ao apostar em um look vazado com abertura no limite.

Angélica ganha homenagens dos filhos em seu festão de 50 anos

No último sábado, 25, Angélica celebrou a chegada de seus 50 anos com uma festa memorável em sua mansão no Rio de Janeiro. Durante o evento, a esposa do apresentador Luciano Huck ganhou homenagens emocionantes de seus três filhos Joaquim, Benício e Eva, que ajudaram a tornar a celebração ainda mais especial.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora mostrou que seus três herdeiros abraçaram o tema da festa, 'poder das flores', e apostaram em peças com estampas florais, assim como Angélica. Joaquim, o primogênito que está com 18 anos, estampou seu amor pela mãe em uma camiseta ao homenageá-la com várias fotos.

Já Benício, que tem 16 anos, apostou em um conjunto estampado e posou coladinho com a loira, que aparece se derretendo pelo herdeiro em um dos cliques. A caçula dos apresentadores, Eva, que está com 11 aninhos, também roubou a cena mais uma vez ao apostar em um look semelhante ao da mãe para homenageá-la em seu evento. Veja mais aqui.