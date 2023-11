Errou? Sabrina Sato causa com look para aniversário de Angélica

Para a festa de aniversário de 50 anos de Angélica, Sabrina Sato causa ao eleger look colorido bem ousado com transparência

A apresentadora Sabrina Sato causou com mais um de seus looks ousados. Nos últimos dias, ela deu o que falar com a roupa escolhida para marcar presença na grande festa de 50 anos de Angélica, na mansão da loira no Rio de Janeiro.

Entrando no clima floral do evento da esposa de Luciano Huck, a ex-BBB elegeu peças em azul com detalhes coloridos, brilhos e bastanta transparência. Ao colocar a saia toda vazada e aberta na lateral, a artista dividiu opiniões.

Quase mostrando demais na celebração de Angélica com amigos e familiares, Sabrin Sato não passou despercebida e chamou a atenção dos internautas ao exibir detalhes da produção em uma série de fotos. "Pronta para comemorar o aniversário da minha amiga", disse ela na legenda.

Nos comentários, ela recebeu elogios e desaprovações por conta do estilo diferenciado. "Muito gata", admiraram vários. "Se isso vocês acham elegante, sorry, mas acho apenas e tão somente vulgar e de péssimo gosto", falaram. "Muito bonita a roupa e linda a Sabrina . Porém para algumas ocasiões, principalmente familiar a roupa é muito apelativa", opinaram outros.

Angélica ganha homenagens dos filhos em seu festão de 50 anos

No último sábado, 25, Angélica celebrou a chegada de seus 50 anos com uma festa memorável em sua mansão no Rio de Janeiro. Durante o evento, a esposa do apresentador Luciano Huck ganhou homenagens emocionantes de seus três filhos Joaquim, Benício e Eva, que ajudaram a tornar a celebração ainda mais especial.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora mostrou que seus três herdeiros abraçaram o tema da festa, 'poder das flores', e apostaram em peças com estampas florais, assim como Angélica. Joaquim, o primogênito que está com 18 anos, estampou seu amor pela mãe em uma camiseta ao homenageá-la com várias fotos.

Já Benício, que tem 16 anos, apostou em um conjunto estampado e posou coladinho com a loira, que aparece se derretendo pelo herdeiro em um dos cliques. A caçula dos apresentadores, Eva, que está com 11 aninhos, também roubou a cena mais uma vez ao apostar em um look semelhante ao da mãe para homenageá-la em seu evento. Veja mais aqui.