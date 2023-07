Isis Valverde mostra momento íntimo com o namorado

Trocando carinhos, Isis Valverde mostra momento cheio de amor com o namorado, Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde publicou mais um momento cheio de paixão com o namorado, o empresário Marcus Buaiz. Nesta quarta-feira, 05, a famosa compartilhou uma selfie no espelho com o amado e mostrou que estão muito apaixonados.

Morando fora do Brasil, a famosa vem postando cliques curtindo alguns lugares dos EUA com o eleito. Nos últimos dias, o casal foi para o deserto de Utah, onde se hospedaram em um hotel com diárias milionárias, de R$ 27 mil.

Desta vez, Isis Valverde não marcou o lugar em que foi feito o clique com o ex-marido da cantora Wanessa Camargo, mas chamou a atenção ao aparecer grudadinha com ele em um lugar com espelho e elevador.

Sem dizer nada, a mãe de Rael Valverde Resende, seu filho com o ex-esposo André Resende, postou a foto cheia de amor e colocou apenas um coração vermelho exibindo seu sentimento pelo empresário, que está se dividindo entre o Brasil e os EUA.

Vale lembrar que Marcus Buaiz estava solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também estava solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.

Veja o clique de Isis Valverde e Marcus Buaiz:

Vão casar? Isis Valverde e Marcus Buaiz procuram casa para comprar nos EUA

Parece que o relacionamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz está mais sério do que se imaginava. Flagrados primeiramente em Paris, na França, e nos últimos dias curtindo Los Angeles, nos EUA, o mais novo casal estaria até procurando uma casa para comprar.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a atriz e o empresário, que era casado com Wanessa Camargo, estariam buscando um lar na Califórnia, nos EUA, para poderem ficar juntos em privacidade.

Além disso, eles estariam procurando o local para poderem ficar com os filhos também. Afinal, Isis Valverde é mãe de Rael, de 4 anos, fruto de seu antigo casamento com o modelo André Resende. E, Marcus Buaiz, é pai de dois garotos, José Marcus e João Francisco, de seu relacionamento anterior com Wanessa Camargo.