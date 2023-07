De biquíni, Isis Valverde exibe corpão e encanta com fotos ao lado do filho: ''A cara do seu pai''

Nos EUA, atriz Isis Valverde abre álbum de registros do mês de junho, e o filho Rael esbanja fofura ao dizer que ama a mãe em vídeo

A atriz Isis Valverde encantou seus seguidores ao usar as redes sociais neste sábado, 01, para abrir um álbum de fotos de alguns dos momentos que viveu no mês de junho. Nas imagens, a artista de 36 anos aparece em Los Angeles, nos Estados Unidos!

Na sequência de registros, publicados em seu feed no Instagram, ela também aparece ao lado do filho, o pequeno Rael, de 4 anos, fruto de seu relacionamento com o modelo André Resende.

Isis, que recentemente publicou primeiras fotos ao lado do namorado, o empresário Marcus Buaiz, curtindo o deserto de Utah, também aparece tomando sol e exibindo seu corpaço em um biquíni rosa neon e recortado. "Junho dump", escreveu ela na legenda.

Em um vídeo, Rael esbanjou fofura ao se declarar para a mãe. "Quem você ama?", pergunta Isis para o garotinho, que respondeu: "Você".

Nos comentários do post, os fãs não pouparam elogios à gata. "Eita que mulher linda", disse uma. "A mais linda de todas desse Brasil", ressaltou outra. "Eu não aguento o Rael, coisa mais lindaaaa", babou uma terceira. "A cara do seu pai", comparou mais uma com o pai de Isis, Rubens, que faleceu em 2020.

Confira as fotos de Isis Valverde:

Mãe de Isis Valverde se manifesta ao ter o namoro exposto

A mãe da atriz Isis Valverde resolveu vir a público na tarde de sexta-feira, 29, após ter sua vida pessoal exposta na internet! Isso porque, Rosalba Nable recebeu diversas críticas e julgamentos ao assumir um romance com um rapaz mais jovem.

Em suas redes sociais, a advogada que sempre buscar ser discreta quando o assunto se refere a sua vida pessoal, se manifestou e escreveu um texto sincero em resposta aos ataques que ela sofreu nos últimos dias.

"Eu tinha tanto medo. E nem sei do quê ou de quê ou de quem. Revejo meus passos e tenho a certeza de que nada, nada mesmo foi por acaso. Foram tantos desencontros. Tantos encontros. Tantas quedas. Tantas reviravoltas. Sofri. Sorri. Me levantei. Me encantei e me desencantei. Colei meus pedaços. Consegui encaixar meu quebra-cabeça. Foi uma luta pessoal e incômoda. Mas, enfim, estou livre. Feliz. Me preocupava com tanta coisa boba", começou ela.