Sem pensão! Wanessa revela mudança na situação financeira após separação: "Diferente"

Wanessa revela mudança em suas finanças; ex-marido é bilionário e agora namora Isis Valverde

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou pela primeira vez sobre a suposta pensão que estaria recebendo do empresário Marcus Buaiz. Ele é bilionário e é herdeiro de uma das famílias mais ricas do Espírito Santo.

Só que a estrela não levou um centavo após a separação. Com uma carreira bem sucedida e de uma família também milionária, ela casou com separação total de bens. Ou seja, cada um ficou com o que já tinha e ninguém vai herdar um centavo do outro.

“Quando houve o divórcio, me vi em uma situação financeira diferente, porque, ao contrário do que muita gente pensa, nos casamos com separação total de bens. Não tenho milhões de reais e nem recebo pensão, somente nossos filhos", detalhou a herdeira de Zezé di Camargo ao Gshow.

Hoje, Marcus Buaiz está namorado a atriz Isis Valverde. Já a cantora engatou um romance com o ator Dado Dolabella, com quem viveu um romance quando era jovem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Desafio. Trabalho. Equilíbrio. Liberdade. Maternidade. Separação. Educação. Seja qual for o assunto, Wanessa Camargo (40) encara de frente. Não romantiza. Corajosa, transforma todos eles em arte, música, clipe. Não à toa, o novo álbum da cantora, Livre, tem nove músicas que transitam pela jornada de autodescoberta da estrela. As canções e vídeos serão lançados de três em três. O primeiro trio de músicas – Livre, Quem Sou Eu e Fragmentos – já estão disponíveis. À CARAS, depois de posar com os filhos José Marcos (11) e João Francisco (8), na suíte presidencial do Sheraton São Paulo WTC Hotel, para celebrar o Dia da Mães em nossas páginas, ela falou sobre todos os assuntos destacados no início do parágrafo. “Quero que as pessoas vivam comigo e vejam o processo rico de descobertas que estou vivendo”, convida Wanessa.