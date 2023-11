Marina Ruy Barbosa choca com look para aniversário de Angélica

Com vestido vermelho todo brilhante, Marina Ruy Barbosa choca com produção poderosa para aniversário de 50 anos de Angélica

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu com o look escolhido para o aniversário de 50 anos de Angélica no último final de semana. Em sua rede social, ela postou as fotos da produção nesta segunda-feira, 27, e impressionou com os detalhes.

Nada básica para o evento com tema floral, a ruiva elegeu um vestido longo vermelho todo brilhante e com flores também bordadas com brilho. A empresária do ramo da moda ainda colocou um colar com uma flor combinando com as da roupa.

"Flower power party", falou Marina Ruy Barbosa sobre a produção para a festa de flor. Nos comentáros, os internautas admiraram o look arrasador da famosa. "Um espetáculo", disseram os fãs. "Linda demais", elogiaram outros.

Nos últimos dia, a atriz de Fuzuê ficou irritada e fez um desabafo. “Acabei de chegar da gravação e vim falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que… enfim, muita gente pode falar ‘nossa, que coisa fútil’, ‘por que ela está falando disso?’, ‘que desnecessário’, porque é sempre assim. Sempre vai ter alguém diminuindo sua opinião, o que você está falando, e levando [se discurso] para um outro lugar. Dane-se, estou afim de falar”, declarou a ruiva nos stories do Instagram. Veja mais aqui.

Marina Ruy Barbosa exibe anel de noivado em evento

A atriz Marina Ruy Barbosa está noiva do empresário milionário Abdul Fares. Claro que para selar o pedido inesquecível em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o amado da famosa apostou em uma joia caríssima, que foi exibida em um evento, em São Paulo.

Durante a aparição pública da ruiva, ela acabou mostrando anel de diamante, que pode custar até R$ 1 milhão. Segurando um microfone para falar com o público, Marina Ruy Barbosa sem querer ostentou o acessório caríssimo.

Além do anel de noivado, a artista colocou outras joias para compor seu look preto. Com um vestido preto, ela surgiu arrasadora ao combinar a peça com um colar, brincos e anéis dourados, de tamanho médio para grande.

Fotos: Leo Franco / AgNews