Isis Valverde impacta com fotos de viagem na Itália: 'Gata nível máximo'

Com looks leves e reveladores, Isis Valverde impacta ao exibir beleza natural durante viagem em praia na Itália; veja as fotos

A atriz Isis Valverde impressionou ao revelar cliques de uma viagem que fez para a Itália. Aproveitando o clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 23, a famosa resgatou os registros deslumbrantes e impactou os internautas.

Cheia de estilo e sem muita produção, a famosa esbanjou sua beleza natural no lugar pardisíaco ao exibir suas curvas torneadas em looks leves. De biquíni e outra peça de banho, Isis Valverde apareceu curtindo a praia e outros locais.

"Tbt Itália", contou a atriz sobre onde foram feitos os registros. Nos comentários, os internautas logo encheram a musa de elogios. "Gata nível máximo", falou a ex-BBB Carol Peixinho. "Linda demais", elogiaram. "Deusa", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Isis Valverde postou fotos do aniversário de 5 anos de seu filho, Rael Valverde Resende, de seu casamento com o ex-marido, André Resende. Na festa, o namorado atual dela e os filhos do amado, herdeiros de Wanessa Camargo, marcaram presença.

Isis Valverde combina look com a mãe

A atriz Isis Valverde comemorou o aniversário de sua mãe, Rosalba Nable, que completou 58 anos. Nos últimos dias, a famosa compartilhou fotos com ela curtindo o fim de semana na praia e a dupla chamou a atenção com tanta beleza.

Além de surgirem de biquíni no mar e em outros momentos de parceria, as duas apareceram cantando os parabéns com looks iguais. Para a ocasião, Isis Valverde e Rosalba apostaram em uma saída de praia azul transparente.

"Você meu primeiro amor! Hoje tenho uma melhor amiga, uma mãe e uma parceira pra vida! Sei que sou essa aquariana torta e por muitas vezes não pude estar perto. Te amo muito mais do que você imagina! Parabéns meu amor maior", escreveu a atriz para a aniversariante.

