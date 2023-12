Quem é Camila Ângelo? Sobrinha de ex-esposa de Hulk Paraíba espera segundo filho com o jogador

Hulk Paraíba chamou a atenção da web neste domingo, 17, com a revelação de que espera seu segundo filho com Camila Ângelo

Hulk Paraíba chamou a atenção da web neste domingo, 17, com a revelação de que espera seu segundo filho com Camila Ângelo. A atual esposa do jogador de futebol é sobrinha da ex do atleta, Iran Ângelo, com quem ele foi casado por 12 anos e tem três filhos: Ian, Thiago e Alice. Saiba quem é Camila Ângelo e relembre início do romance.

Formada em Medicina, Camila Ângelo se casou com Hulk em 2020 e teve a primeira filha com o jogador de futebol, Zaya, em 2022. A sobrinha de Iran Ângelo começou romance com o atleta em outubro de 2019, meses após se separar de um casamento. De acordo com informações do portal Metrópoles, ela tinha se casado com Marcos Maciel em 2015, na Catedral Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa.

Hulk Paraíba tinha se divorciado de Iran Ângelo em agosto do mesmo ano em que engatou namoro com Camila, e o novo romance deu o que falar na família. Com uma relação próxima, Iran já declarou que considerava a sobrinha como sua filha nas redes sociais.

"Há um ano atrás, apesar do sofrimento e confusão que minha vida mergulhou, eu precisava comemorar, dar um tempo na dor, para celebrar o aniversário da minha filha e assim fiz. Sim, ela era minha filha, assim como os meus outros filhos Ian, Tiago e Alice. Acordo e adormeço sem entender porque tudo isso aconteceu comigo. A dor é muito grande, às vezes penso que vai arrancar meu coração, mas Deus vem e me ampara. Ele tem sido o meu sustento", compartilhou a ex- esposa de Hulk Paraíba em 2020.

Neste domingo, 17, Hulk Paraíba usou as redes sociais para falar da nova gravidez de Camila Ângelo e sobre estar esperando seu quinto filho: "Passando para agradecer pelas inúmeras mensagens que venho recebendo sobre a gravidez da minha esposa. Mais um filho, mais uma benção que Deus me presenteou. Não era novidade para os meus familiares e as pessoas mais próximas".