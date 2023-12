Hulk Paraíba e Camila Ângelo esperam segundo filho; o quinto do jogador

Segundo colunista, Hulk Paraíba e Camila Ângelo estariam grávidos de seu segundo herdeiro; jogador será pai pela quinta vez

Parece que Hulk Paraíba e Camila Ângelo terão mais um bebê, o segundo do jogador com a sobrinha de sua ex-esposa, Iran Ângelo, com quem teve três herdeiros. Conforme informações divulgadas por Leo Dias, o atleta será pai pela quinta vez.

A atual mulher estaria grávida novamente. Os dois já são pais de Zaya, de pouco mais de um ano, e nos últimos dias postaram fotos com a pequena na Disney curtindo a primeira parte das férias do jogador de futebol.

Vale lembrar que Hulk já é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de 9 anos, todos do relacionamento que viveu com a ex-mulher Iran Ângelo, com quem ficou casado por 12 ano, mas se separou em 2019. Pouco depois do térmio, ele assumiu o relacionamento com Camila, sobrinha da ex-esposa.

Iran Ângelo assume novo amor com engenheiro novinho

Quatro anos após se tornar assunto em todo o Brasil após ser "trocada" pelo então marido, o jogador Hulk Paraíba, a empresária Iran Ângelo está vivendo uma nova fase em sua vida pessoal. É que ela está feliz da vida e com um novo amor.

Na época, ela se viu no centro de um escândalo quando o craque assumiu o namoro com a sua sobrinha, Camila Ângelo. Os dois se casaram, estão juntos até hoje e tiveram até uma filha, Zaya.

Agora, foi a vez de Iran Ângelo se apaixonar. Ela acaba de assumir um romance com Lucas Suassuna, engenheiro que é 28 anos mais nova do que a beldade. Também natural da Paraíba, o rapaz já foi até flagrado até em viagens internacionais ao lado da bela. Eles foram para a Espanha e não esconderam de ninguém que estão apaixonados.

Desde o fim de seu casamento de 12 anos, ela também tem uma casa em São Paulo, onde mora ao lado dos filhos. Na época de sua separação, ela fez uma reviravolta em sua vida, investiu na carreira de influenciadora e deu a volta por cima.