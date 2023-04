Hulk Paraíba comemora primeiro aninho da filha com vídeo emocionante

Bebê Zaya completou um ano com homenagem de Hulk Paraíba e a esposa Câmila Ângelo

O atleta Hulk Paraíba está comemorando o primeiro ano de sua filha Zaya com a esposa Camila de Ângelo. No Instagram, ele escreveu uma declaração para a pequena com um vídeo emocionante.

Nas filmagens com momentos da bebê, da gravidez e do parto, o jogador de futebol escreveu: "Viva a vida da minha pequena Zaya que hoje completa seu 1° aninho. Nem nos meus melhores sonhos eu 'imaginaria que hoje seria tão realizado".

"Filha, algumas pessoas vem ao mundo para trazer luz para nossa vida e você é uma delas. Você é leveza, é pureza, é inocência, é paz, é sorriso frouxo, é a alegria da casa, é a diversão com seus irmãos, é a felicidade da família, é o sonho realizado da sua mãe, é o que me transborda, você é puro amor", declarou.

"Eu e a mamãe estaremos sempre ao seu lado, para te ver crescer e se tornar uma mulher incrível.

Serei o seu melhor amigo e protetor… Te ensinarei a seguir os caminhos de Deus", prometeu.

"Vou estar sempre aqui ao seu lado, e onde eu não puder estar, Deus estará contigo, te guiando e te abençoando em cada passo da sua vida. Papai e mamãe te ama muito princesinha, feliz aniversário!", concluiu.

Ele tem outros três filhos mais velhos de seu casamento com Iran Ângelo, que é tia da atual companheira do jogador.

