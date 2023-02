Filha caçula de Hulk Paraíba esbanja fofura em ritmo de carnaval

Hulk Paraíba exibe novas fotos da filha caçula ao celebrar o mêsversario dela com o tema de carnaval

O jogador de futebol Hulk Paraíba comemorou neste sábado, 18, os 10 meses de sua filha pequena, Zaya. O famoso se reuniu com sua família e divulgou algumas das fotos da celebração muito carnavalesca. Zaya é a filha caçula do jogador, fruto de seu casamento com a atleta com a médica Camila Ângelo.

Nas imagens divulgadas no Instagram do famoso, Zaya está sentada na mesa, ao lado de seu bolo de mêsversário, no tema de carnaval. A pequena usou um macacão com babados e um casaco com tutu azul plissado e detalhes em amarelo e vermelho. Na cabeça, a pequena usou uma tiara com um desenho nos tons de sua roupa, ficou linda e delicada.

Para comemorar os 10 meses de vida, ela posou ao lado de um bolo confeitado, todo personalizado, no mesmo tema de carnaval, com tons cor-de-rosa, bonequinhas na base e uma máscara no topo! O bolo ainda conta com várias estrelas coloridas no topo, e uma plaquinha escrito "bloquinho da Zaya"!

Na legenda o pai coruja escreveu uma mensagem de carinho: "E hoje foi dia de muita folia por aqui, 10 meses da nossa bebezona. Que Deus te abençoe, princesa. Obrigada por esse sorriso que alegra nossas manhãs. Passa devagar tempo! Te amamos".

Hulk Paraíba e Camila Ângelo: um casal cheio de polêmicas.

Esse é o segundo casamento do atleta, e foi envolvido em diversas polêmicas, porque sua atual esposa é a sobrinha da sua ex-mulher, com quem ficou 12 anos juntos e compartilham a guarda de seus três filhos: Ian (14), Tiago (12) e Alice (9).

Apesar da separação turbulenta, os filhos frequentemente são vistos com o pai e madrasta,