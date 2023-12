Ele cresceu! Relembre três vezes em que o filho de Ivete roubou a cena em 2023

Filho de Ivete Sangalo impressionou a web em ano recheado de transformações desde o visual até a carreira

Ivete Sangalo (51) teve um ano recheado de mudanças para o filho, Marcelo Sangalo Cady (14). Com transformações que vão desde o visual até a carreira, o herdeiro da artista cresceu e impressionou a web. Relembre três vezes em que o filho de Ivete roubou a cena em 2023.

Marcelo começou 2023 com um show de habilidade ao tocar ao lado de Ivete Sangalo durante o Carnaval. Apaixonado por música, o jovem chamou a atenção da web ao ser flagrado tocando percussão durante apresentação da mãe em bloco de Salvador. "Meu filho, você tocando lindo com mamãe é o meu maior presente. Te amo", declarou a artista sobre o filho nas redes sociais.

O ano também marcou uma transformação no visual de Marcelo. Em março, o filho de Ivete Sangalo deu o que falar entre os internautas ao passar a tesoura no cabelão que adotava há anos e aderir aos fios curtos. A mudança capilar ganhou um vídeo de antes e depois, compartilhado pela mãe nas redes sociais. Na legenda do post, Ivete Sangalo se derreteu pelo filho : “Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim”.

Ao longo do ano, Marcelo impressionou com o crescimento. Em julho, ele surgiu mais alto que a mãe e surpreendeu a web com um clique do físico musculoso após treino em academia. "É isso que dá comer o feijão todo", brincou o jovem na publicação do registro em suas redes sociais.