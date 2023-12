Quem é a suposta amante de Julio Cesar? Conheça modelo marroquina

Julio Cesar e Susana Werner tem dado o que falar na web com a separação após casamento de 21 anos

Julio Cesar e Susana Werner tem dado o que falar na web com a separação, após casamento de 21 anos. Na última quinta-feira, 14, a revelação de que o ex-goleiro teria uma amante surpreendeu os internautas. Saiba quem é a suposta amante de Julio Cesar e conheça a modelo marroquina.

Segundo o portal Leo Dias, a suposta amante de Julio Cesar seria Stella, uma modelo e garota de programa marroquina de 32 anos. Ela teria confirmado o envolvimento com o ex-goleiro durante uma crise conjugal do atleta com Susana Werner.

De acordo com as informações do portal, os dois se conheceram em uma balada em Milão, na Itália, frequentada por milionários e que os encontros entre Julio Cesar e Stella aconteciam no apartamento da modelo na cidade. Para o primeiro encontro com a amante , o atleta teria desembolsado 3,5 mil euros, que equivalem a mais de 18,9 mil reais.

Nas redes sociais, Susana Werner comentou sobre o suposto affair de Julio Cesar com a modelo apontada como amante do atleta: “Pessoal, eu não acredito nisso, não, tá? Que fique bem claro que nossa separação não tem a ver com mulher. [...] Nosso fim nada tem a ver com mulher. Print: ‘oi e sim’? Que viagem! A culpa foi minha em ter exposto o nosso fim”.

A atriz anunciou o fim do casamento de 21 anos com o ex-goleiro no último domingo, 10. "Já tem um mês que estou separada. Um mês que estou tranquila e feliz, não parece, mas estou sim. Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada. Tem que levar tudo na esportiva, galera. Deve ser bom ficar sozinha. Estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Tudo tem um lado bom na vida”, compartilhou.