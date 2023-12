Truque! Como Júlio César escondia suposta amante durante o casamento?

Saiba como Júlio César escondia as supostas traições; detalhes foram revelados por colunista nesta quinta-feira, 14

A revelação de que o goleiro Júlio César tinha uma amante pegou os fãs de surpresa nesta quinta-feira, 14. É que foi revelado que o craque mantinha em segredo uma modelo marroquina.

Agora, foi revelado como ele mantinha contato com a suposta amante sem que Susana Werner, sua esposa, ficasse sabendo. As informações foram reveladas pelo colunista Leo Dias.

De acordo com ele, o ex-jogador tinha uma estratégia para que a ex-mulher não descobrisse as puladas de cerca. É que ele usava o aplicativo iMessage, exclusivo para iPhone, para manter as conversas. Assim, conseguia despistar as desconfianças.

O colunista disse que a modelo já imaginava que era "traída", mas nunca conseguiu provas da suposta infidelidade do craque. Vale lembrar que ela inclusive fez questão de se pronunciar publicamente após a suposta traição se tornar pública.

“Pessoal, eu não acredito nisso, não, tá? Que fique bem claro que nossa separação não tem a ver com mulher”, disse ela, e completou: “Nosso fim nada tem a ver com mulher. Print: ‘oi e sim’? Que viagem! A culpa foi minha em ter exposto o nosso fim”.

O que Susana Werner já falou sobre a separação?

Na manhã deste domingo, 10, por meio das redes sociais, Susana Werner confirmou a separação de Julio Cesar. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.

Além disso, a loira contou que não deixou a separação abalar a sua alegria na vida e já tem planos para sua nova fase na vida. "Aqui não tem tempo para tristeza, não. Para mim, o choro dura uma noite mesmo, igual aquela música. Já tem um mês que estou separada. Um mês que estou tranquila e feliz, não parece, mas estou sim. Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada. Tem que levar tudo na esportiva, galera. Deve ser bom ficar sozinha. Estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Tudo tem um lado bom na vida”, afirmou.