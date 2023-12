Término de Susana Werner e mudanças de Jojo Todynho agitaram a semana

Com o término do casamento de Susana Werner e Jojo Todynho exibindo mudanças após cirurgia, a semana foi agitada no mundo das celebridades

A semana foi bastante agitada no mundo dos famosos e celebridades. Pensando nisso, a CARAS Brasil separou os destaques dos últimos sete dias. Desde o fim do casamento de Susana Werner e Julio Cesar até a cantora Jojo Todynho exibir mudanças no visual após a cirurgia bariátrica, confira o resumo semanal.

No domingo, 10, Susana Werner surpreendeu os seguidores ao anunciar o término de seu casamento com o atleta Julio Cesar . A atriz acusou o ex-marido de abuso patrimonial e alegou que recebia uma espécie de mesada, com um valor estipulado pelo goleiro. "O amor não é tudo", declarou a também influenciadora digital.

Ainda no domingo, a cantora Jojo Todynho usou seu perfil do Instagram para mostrar as mudanças em seu corpo, após ter realizado uma cirurgia bariátrica em meados de agosto. A artista contou que perdeu 33 quilos. "Eu sempre me amei e agora muito mais, não esperem de mim uma mulher 38, isso eu nunca serei e nem quero", escreveu.

Já na segunda-feira, 11, a família de Zezé di Camargo voltou a se tornar assunto. Graciele Lacerda admitiu ser dona de um perfil falso no Instagram, porém negou que tenha disparado ofensas aos filhos do marido. Igor Camargo rebateu a madrasta e disse que sua esposa, Amabylle Eiroa, foi proibida pela Justiça de se pronunciar sobre o assunto.

Ainda na segunda, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes para celebrar sua alta hospitalar após ter sofrido um acidente de trânsito. Na terça-feira, 12, o influenciador fitness Renato Cariani foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que investiga o desvio de um produto químico usado na produção de crack e uma das empresas envolvidas tem o influenciador como sócio.

Na quarta-feira, 13, o ator Stênio Garcia passou mal e foi levado a um hospital no Rio de Janeiro. Ele ainda permanece internado. Na quinta, 14, o cantor gospel Pedro Henrique morreu aos 30 anos, quando sofreu um infarto fulminante. O artista estava em Feira de Santana, na Bahia, quando teve o mal súbito.

CONFIRA FOTO DO ANTES E DEPOIS DE JOJO TODYNHO: