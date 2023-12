Quem é a filha de Susana Werner e Julio Cesar? Musicista, jovem é caçula do casal

Susana Werner anunciou a separação de Julio Cesar neste domingo, 10; filha caçula do casal teria parado de seguir a mãe no Instagram

Susana Werner (46) anunciou o término do casamento com Julio Cesar (44) neste fim de semana. Com a notícia, a filha caçula do casal teria deixado de seguir a mãe no Instagram. Musicista, Giulia Werner Espíndola (18) trabalha também como influenciadora.

A filha de Susana Werner e Julio Cesar acumula mais de 40 mil seguidores em seu perfil do Instagram . Na rede social, ela tem 10 publicações e, dentre elas, já chegou a fazer publicidade —seguindo os passos da mãe como influenciadora.

Ela costuma mostrar momentos ao lado dos amigos, fotos do dia a dia e de viagens. Na rede, ela possuí um destaque nos Stories todo dedicado à sua viagem para Ibiza, na Espanha. Além disso, a jovem também se define como musicista na biografia.

Leia também: Susana Werner x Julio Cesar: O que é abuso patrimonial?

Giulia também mantém um perfil no TikTok, em que acumula pouco mais de 1.000 seguidores e quase 8.000 curtidas em seus conteúdos. No perfil, ela compartilha vídeos cantando e fazendo trends que ficam em alta na rede social.

Seu vídeo mais recente é um cover da canção Can't Catch me Now, da cantora norte-americana Olivia Rodrigo (19). A música integrou a trilha sonora do filme Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que estrou em novembro nos cinemas.

Além de Giulia, Susana Werner e Julio Cesar também são pais do jogador de futebol Cauet (21). Neste domingo, 10, a atriz revelou que o ex-atleta a limitava financeiramente e fornecia uma espécie de "mesada", com valor estipulado por ele.

Em entrevista ao portal LeoDias, Susana Werner contou o que enfrentou na relação. "Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo pois o amava, mas de uns tempos para cá eu já estava esgotada. Sonhei o sonho dele a vida toda, agora é o momento de sonhar o meu também."

CONFIRA A PUBLICAÇÃO MAIS RECENTE DE GIULIA WERNER NO INSTAGRAM: