O que rolou? Filha de Susana Werner toma atitude após fim do casamento dos pais

Filha de Susana Werner toma atitude após fim do casamento dos pais: ela deixou de seguir a atriz, o que gerou especulações dos fãs

O fim do casamento entre Susana Werner e Julio César acabou rendendo um efeito colateral que intrigou os fãs do ex-casal. Desde a revelação do fim do casamento, seguidores querem saber mais detalhes do processo de separação.

Agora, eles descobriram que Giulia Werner, filha do casal, não está mais seguindo a mãe com seu perfil. Ela segue acompanhando o pai, o que gerou ainda mais estranhamento dos fãs e seguidores.

Até o momento, nem Giulia Werner e nem Cauet Werner, outro dos filhos do casal, se pronunciaram publicamente sobre a separação. Os dois tem vida própria e não costumam se envolver em polêmicas. Enquanto ela é musicista, o rapaz seguiu os passos do pai e atua como jogador de futebol.

Susana Werner anunciou o fim de seu casamento com Julio Cesar neste final de semana. Após anunciar a separação, ela deu uma série de declarações bem sinceras nas quais expôs detalhes sobre seu casamento. Ela contou que recebia uma "pensão".

“Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo pois o amava, mas de uns tempos para cá eu já estava esgotada. Sonhei o sonho dele a vida toda, agora é o momento de sonhar o meu também”, disse ela ao colunista. Hoje em dia, ela tem um salão de beleza em Lisboa, Portugal, e tem o desejo de abrir franquias no próximo ano e realizar outros sonhos, como comprar um carro novo.

Anúncio da separação surpreendeu fãs

A separação de Julio e Susana foi anunciada por ela neste domingo, 10, por meio das redes sociais. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.