Mudou! Jojo Todynho exibe antes e depois de emagrecer 33 quilos

Que mudança! Jojo Todynho exibe o corpo mais magro após eliminar 33 quilos do seu peso: ‘Não esperem de mim uma mulher 38’

A cantora Jojo Todynho impressionou seus seguidores neste domingo, 10, ao comparar fotos de antes e depois do seu corpo. Depois de decidir emagrecer, ela já eliminou 33 quilos e decidiu mostrar fotos para comparar as mudanças em sua silhueta nas redes sociais.

A estrela exibiu duas fotos de biquíni. Uma delas foi feita antes de seu processo de emagrecimento, e a outra imagem é mais atual, depois de fazer a cirurgia bariátrica. Ela estava com 146 kg e, hoje em dia, está com 113 kg.

Na legenda, ela refletiu sobre a nova fase em sua vida e já revelou que não pretende ficar muito magra. "33 Off com muito orgulho!! Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo… Vivendo o meu processo (ele é meu, esquece, só meu). O resultado de fulana de sicrano não me interessa, você que vive com essa língua de balança preocupada(o) se eu perdi peso ou não, deveria usá-lá para pesar e colocar na balança a sua vida… Eu sempre me amei e agora muito mais, não esperem de mim uma mulher 38, isso eu nunca serei e nem quero. Me respeita, eu sou “CAVALONA” e somente eu decido se reduzo o peito ou bumbum. Agradeço o carinho e apoio, mas dispenso sua opinião", escreveu.

View this post on Instagram A post shared by JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho falou sobre o fim do casamento com Lucas Souza

Há pouco tempo, a cantora Jojo Todynho revelou o que a magoou na época do fim do casamento com Lucas Souza. Em um desabafo nas redes sociais, ela contou que ficou chateada por ter se sentido traída quando ele trocou mensagens com outras pessoas.

Ela contou que não gostou da atitude dele. "A sexualidade dele não me importa. Não foi por isso que eu fiquei arrasada, foi pela traição. Para mim é uma traição. Chega, dá um papo. Não quer mais? Dá um papo. Não precisa mentir, ocultar, nada. Tudo com uma conversa se resolve. Não tenho preconceito com nada, até porque eu passo preconceito o tempo todo. A vida tem que ser clara. É por isso que eu sou clara. Vida que segue, baile que segue, vamos embora”, disse ela.

Antes disso, Jojo já tinha revelado o motivo para o fim do casamento com Lucas. "Meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", apontou o motivo principal, e completou: "Eu to cansada de vocês quererem me colocar como a vilã, uma mulher difícil, isso, aquilo, outro, sem saber o que passei, que eu não contei, o Lucas pediu pra voltar e eu falei que não iria voltar, ai ele me xingou e eu coloquei a medida protetiva contra ele, Luca surtava do nada a troco de nada, aí surgiu a história que ele me dopava, aí era mentira... Eu era muito apaixonada, fiz de tudo pra ajudar ele".