Jojo Todynho revela real motivo do fim de seu casamento com Lucas Souza: 'Com homens'

Após receber mensagens sobre Lucas Souza, Jojo Todynho perde a paciência e choca com revelações surpreendentes sobre o ex-marido

A cantora Jojo Todynho perdeu a paciência nesta terça-feira, 21, após receber inúmeras mensagens dos internautas falando de Lucas Souza. A famosa se mostrou bastante irritada ao ver que as pessoas tentam aproximá-la do ex-marido, com quem teve um término polêmico.

Antes de revelar o real motivo de seu casamento com o peão, a artista comentou que ele está fazendo "puro teatro" e que está usando Jaquelline, assim como ela foi usada por ele. Bem revoltada com os comentários positivos sobre o ex-esposo, Jojo deixou claro que o relacionamento acabou e que já colocou fogo no álbum. Em seguida, ela fez a revelação bombástica.

"Parem de ficar me perturbando, meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", apontou o motivo principal.

"E foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar, vamos lá, Lucas usou, quis usar minha mãe pra querer me desmoralizar, ele enxuga as lágrimas e aí ficou bom o vídeo? Pra querer me desestabilizar, porque ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe e é por isso que entrei com processo pra tirar o nome dela da minha certidão, porque eu falei pra ela o que tava acontecendo e ela não me ouviu, ele quis usar vamos pra igreja, vamos orar, ele usou minha mãe pra me atacar, não teve nem peso porque quem me criou foi minha avó... vou botar o final do vídeo aqui pra vocês, Lucas chutou Bradock (cachorro), achei maconha dentro da minha casa, um ex-assessor contou que o Lucas perdeu 10 mil que fotografou ele na entrada na favela comprando drogas, isso foi um dos motivos de ter colocado ele pra casa", revelou detalhes.

Jojo Todynho ainda desabafou: "Eu to cansada de vocês quererem me colocar como a vilã, uma mulher difícil, isso, aquilo, outro, sem saber o que passei, que eu não contei, o Lucas pediu pra voltar e eu falei que não iria voltar, ai ele me xingou e eu coloquei a medida protetiva contra ele, Luca surtava do nada a troco de nada, aí surgiu a história que ele me dopava, aí era mentira... Eu era muito apaixonada, fiz de tudo pra ajudar ele".

A futura advogada continuou falando várias situações em que o ex-marido mentiu para ela, engando-a e fingindo que iria mudar o comportamento. Segundo a famosa, todas as provas estão com sua advogada e que por isso resolveu processá-lo.

🚨VEJA: Jojo Todynho afirma que seu casamento com Lucas Souza acabou porque ela flagrou o militar conversando com outros homens. pic.twitter.com/014VUdr3SE — CHOQUEI (@choquei) November 21, 2023

Quem é o namorado de Jojo Todynho?

Jojo Todynho já engatou outro relacionamento após seu divórcio. A cantora está comprometida com Renato Santiago, que é morador de Brás de Pina, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Além do corpo tatuado, ele também é adepto de uma rotina intensa de exercícios, assim como a artista.

Até o momento, ele parece uma pessoa mais reservada no estilo 'low profile', ao contrário do ex-marido da cantora, o ex-militar Lucas Souza, que aproveitou a projeção para fazer dinheiro nas redes sociais. Inclusive, recentemente a cantora usou suas redes sociais para rebater as especulações de que estaria sustentando seu novo amado.