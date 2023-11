Jojo Todynho revela o que mais a magoou no término com Lucas Souza

Em desabafo nas redes sociais, Jojo Todynho revela que se sentiu traída por Lucas Souza antes do fim do casamento

A cantora Jojo Todynho revelou o que a magoou na época do fim do casamento com Lucas Souza. Em um desabafo nas redes sociais, ela contou que ficou chateada por ter se sentido traída quando ele trocou mensagens com outras pessoas.

Ela contou que não gostou da atitude dele. "A sexualidade dele não me importa. Não foi por isso que eu fiquei arrasada, foi pela traição. Para mim é uma traição. Chega, dá um papo. Não quer mais? Dá um papo. Não precisa mentir, ocultar, nada. Tudo com uma conversa se resolve. Não tenho preconceito com nada, até porque eu passo preconceito o tempo todo. A vida tem que ser clara. É por isso que eu sou clara. Vida que segue, baile que segue, vamos embora”, disse ela.

Antes disso, Jojo já tinha revelado o motivo para o fim do casamento com Lucas. "Meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", apontou o motivo principal, e completou: "Eu to cansada de vocês quererem me colocar como a vilã, uma mulher difícil, isso, aquilo, outro, sem saber o que passei, que eu não contei, o Lucas pediu pra voltar e eu falei que não iria voltar, ai ele me xingou e eu coloquei a medida protetiva contra ele, Luca surtava do nada a troco de nada, aí surgiu a história que ele me dopava, aí era mentira... Eu era muito apaixonada, fiz de tudo pra ajudar ele".

Equipe de Lucas Souza se pronunciou após declaração de Jojo Todynho

A equipe do peão Lucas Souza emitiu uma nota oficial nesta terça-feira, 21, após as declarações de Jojo Todynho. Estarrecidos com a fala da cantora, eles disseram que o assunto faz parte do passado e deveria ter sido superado pelos envolvidos. "A equipe de Lucas Souza vem a público manifestar seu completo estarrecimento diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome dele. Um ano após o término de seu relacionamento e ele não consegue seguir em frente, pois a todo momento o puxam para um dos momentos mais tristes de sua vida. É como se decretassem que ele nunca mais possa trabalhar, sonhar, realizar e ser feliz", diz o início da mensagem.

A equipe de Lucas Souza também garantiu que ele já confessou os erros e se arrependeu. "Ele já admitiu diversas vezes que errou, que se arrepende, defende quem ele ama, assim como quem já fez parte da vida dele e isso não tem nada a ver com jogo, pois essa postura é a mesma, desde o dia em que ele tomou consciência que foi instado a tomar algumas atitudes", declarou.

Ao final, eles dizem que Jojo Todynho usou "meias verdades" e que ele inclusive foi muito respeitoso dentro do programa. "Não entendemos o que leva a senhora ex-esposa de Lucas vir a público, periodicamente, com doses de “verdades”, sendo que dentro do programa ele a defende. A audiência a cita e ela se revolta contra aquele que é só gratidão por ela. Em nosso entendimento, tais atitudes são

injustas pois ele não está aqui para se defender e por se tratar de assuntos estritamente

pessoais, não conhecemos os pormenores totalmente, uma vez que ele sempre quis poupá-la

de qualquer chateação durante essa passagem dele pelo programa. A nós, só nos resta lamentar o fato de mais uma vez Lucas ser exposto de uma forma cruel e sem direito de defesa. Podem tentar difamá-lo da forma que for, pois nos conforta o fato de já ter dado tempo para o Brasil conhecer o nosso “Gigante gentil”, e a partir disso saber que ele é uma pessoa do bem, com erros e acertos, como todo ser humano é. Nosso jurídico já está em campo para atuar conforme manda a lei e a equipe segue aqui unida no propósito de fazer Lucas campeão de A Fazenda 15, pois sabemos que depois da tempestade vem a bonança e contamos com a “Tropa do Lucas” mais unida que nunca. Não vamos permitir que

jogadas externas atinjam o jogo do nosso peão. Ninguém solta a mão de ninguém", encerra a mensagem.