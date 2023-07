Qual a idade do filho de Ivete Sangalo? Garoto chocou ao exibir músculos

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo tem deixado muita gente chocada com sua evolução física após entrar na academia

Marcelo Sangalo (13), filho de Ivete Sangalo (45), tem chamado cada vez mais atenção por sua forma física nas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, o garoto compartilhou um clique pós-treino que deixou muitos internautas de queixo caído.

Apesar da pouca idade, apenas 13 anos, Marcelo tem demonstrado foco e disposição para construir um shape saradão. "É isso que dá comer o feijão todo", brincou ele na legenda, provocando os seguidores quanto a seu bração.

Entre os comentários, muitos fãs e amigos apareceram para elogiar o desempenho na academia. "Conan", brincou um internauta, se referindo ao personagem do filme Conan, O Bárbaro. "Rapaz, quando foi que você cresceu tanto?", disse outro. "Sou da turma 30+ que tá se sentindo um pouco mais velha agora", confessou outra.

Desde que entrou na adolescência, Marcelo tem provocado muito choque em pessoas que acompanham o trabalho de sua mãe. Fazendo parte oficialmente da banda de Ivete, o garoto tem roubado a cena enquanto toca percussão.

Mamãe coruja, Ivete faz questão de compartilhar com os fãs o crescimento do filho mais velho. No início do mês, por exemplo, ela repostou uma foto onde os dois aparecem juntinhos. A imagem acabou viralizando e muitos notaram a semelhança entre eles.

"Eu te amo, mãe", dizia a legenda, que prontamente foi respondida pela artista baiana: "Te amo mais e mais meu amor lindo".

Marcelo é fruto do relacionamento de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady. Eles ainda são pais das gêmeas Helena e Marina, que estão com cinco anos.

O clique em questão foi realizado durante os bastidores do show de Gilberto Gil, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Na ocasião, a diva do axé music invadiu o palco com Daniela Mercury, para uma homenagem surpresa ao ídolo. "Recebendo as meninas baianas que são nossa gente no palco de casa. Muito obrigado, Salvador!", escreveu a equipe de Gil na legenda de uma publicação.