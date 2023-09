Ivete Sangalo se inspirou em Beyoncé? Saiba tudo sobre nova turnê da baiana

Show de Ivete Sangalo no Maracanã marca o início da turnê comemorativa dos 30 anos de carreira da baiana

A cantora Ivete Sangalo declarou aberta o início de sua nova era musical. Nesta quarta-feira, 27, a artista iniciou a venda dos ingressos para o show comemorativo de 30 anos de sua carreira, que acontecerá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O evento conta com inspirações na turnê de Beyoncé.

Marcado para o dia 20 de dezembro, o show promete se tornar dos maiores espetáculos já realizados por um artista brasileiro. O plano é passar por cerca de 30 cidades do país até o final de 2024, sempre levando uma mega estrutura.

“O ‘Ivete 3.0’ é a confirmação de tudo que eu sonhei pra mim e me foi dado. E de tudo que tenho sonhado para o futuro e que vou ter. Alegria, música, muita emoção, muitas memórias e um público delicioso me acompanhando nessa jornada”, disse Ivete, em coletiva de imprensa.

Com o início da venda dos ingressos, muitos fãs notaram que Ivete, de fato, se inspirou em Beyoncé para a nova turnê. Além de todo o investimento em shows em estádios, assim como a diva pop norte-americana, a artista também terá um espaço especial reservado aos fãs, chamado de "Clube da Veveta".

Nas redes sociais, muitos internautas tem celebrado a forma como a turnê de Ivete foi planejada, mostrando que artistas brasileiros têm capacidade de entregar projetos grandiosos para seu público. "O club renaissance da gata. Bem que ela falou que pegou algumas ideias", disse um. "A Renaissance Tour Brasileira é real Ivete há 30 anos sendo foda", comemorou outro.

Ainda na coletiva, Ivete chegou a ser questionada se iria usar de aparatos cenográficos como um cavalo voador, assim como Beyoncé tem usado em seus shows da turnê Renaissance. Divertida, ela respondeu: "Meu querido, meu problema não vai ser voar, vai ser aterrisar. Voando eu já tô há 30 anos".

Disposta a porporcionar uma experiência completa aos fãs e dar oportunidade todos os tipos de pessoas assistirem ao seu espetáculo, Ivete disponibilizou entradas que vão de R$ 50 a R$ 990,00. Os valores estão sendo vendidos de acordo com os setores que serão distribuídos por todo o estádio. Ao todo serão 14.

Vale destacar que a apresentação de Ivete no Maracanã também dará vida a um especial de fim de ano da TV Globo. Gravado ao vivo, o show será exibido pela emissora carioca logo após mais um capítulo da novela Terra e Paixão.