Sincera, Ivete Sangalo confessa traição e manda recado: "Não me arrependo"

Ivete Sangalo confessa traição e manda recado em programa de televisão; veja o que ela disse

A cantora Ivete Sangalo gerou polêmica com uma declaração bem corajosa durante o Saia Justa, programa exibido pelo canal a cabo GNT. Na conversa, o programa repercutia o tema do momento: a traição envolvendo Luisa Sonza.

Foi então que ela afirmou que traiu um ex-namorado no passado. "Eu já [traí]. Ôh, rapaz, foi na pulada da noite, mas foi um negócio que já estava desorganizado. Tava bem desorganizado, mas não tive coragem de dizer: 'Seguinte, merd*u'", disse ela com sinceridade.

Mostrando personalidade, a baiana ainda fez questão de dizer que não se arrepende da pulada de cerca. "Só foi uma vez, mas não me arrependo, não, meu irmão. Ah, não me arrependo, vai com tanta honestidade para o inferno" , completou ela.

Vale lembrar que Ivete Sangalo tem uma coleção de ex-namorados. Ela viveu romances com o apresentador Luciano Huck, o músico Davi Moraes, além de Fábio Duarte (fundador do FitDance), o empresário Marcus Braga, o modelo sérvio Andrija Bikic e o empresário Felipe Simão.

IVETE SANGALO HOJE É MUITO BEM CASADA

Há 15 anos, Ivete Sangalo vive um romance feliz com o nutricionista Daniel Cady. Os dois se conheceram em fevereiro de 2008. Ela foi apresentada ao profissional quando começava o processo de preparação para o Carnaval daquele ano. Rapidamente os dois se aproximaram e começaram a ficar. Do relacionamento nasceu os três filhos da artista.

Recentemente, ela também contou detalhes de como é a divisão de tarefas com o marido. "Tenho um combinado com Daniel que é o seguinte: antes eu me cobrava muito, com essa coisa de acordar cedo e ficar com meus filhos. Toda mãe sabe do que eu estou falando. Eu quero ficar 24 horas com eles, é um inferno. Daniel me trouxe esse equilíbrio e falou: Meu amor, calma. Não é assim. Tenha calma. Como eu sou uma pessoa da noite, de manhã cedinho quem acorda é Daniel, leva na escola. Eu busco e, a partir daí, a gente vai assumindo juntos essa jornada que é ser pai e mãe. Eu acordo, tomo meu café da manhã", explicou.