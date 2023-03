Marido de Ivete Sangalo diz que se sentia culpado por restringir alimentação dos filhos: "Era muito rígido"

Daniel Cady e Ivete Sangalo são pais de Marcelo, de 13 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de cinco

Daniel Cady (37), nutricionista e marido de Ivete Sangalo (50), explicou sobre a alimentação dos três filhos. Ele e a cantora têm Marcelo (13) e as gêmeas, Marina e Helena (05).

"Quando tive o meu primeiro filho, há 13 anos, acreditava que a melhor maneira de ensiná-lo a comer saudável era garantindo alimentos naturais e nutritivos e restringindo doces, frituras e ultra processados", começou.

"Ele foi crescendo. Entrou na escola e passou a conviver com outras crianças que não tinham o mesmo exemplo em casa. Até aí tudo bem. Não há nada de errado nisso. Cada cabeça é um mundo. Até que um dia a minha ficha caiu. Meu filho não podia ver um doce, uma festa de aniversário, que se entupia de açúcar", desabafou.

"Eu me senti muito mal e culpado. Achava que estava fazendo o certo. Não percebia que o problema estava em mim. Era muito rígido em vários aspectos. Percebi que precisava ser flexível. Fiz terapia, procurei ajuda e comecei a estudar e entender a parte comportamental e emocional por trás da alimentação. Aprendi que ser saudável vai muito além da comida. Aprendi que toda privação, mais cedo ou mais tarde, acaba levando à compulsão", continuou.

Para finalizar o relato, o nutricionista entregou uma colher com doce para as gêmeas. "Hoje eu pratico uma nutrição muito mais gentil, amorosa e inclusiva. Sem privação e restrição. Minhas filhas já sabem se relacionar com a comida e naturalmente não exageram", finalizou ele.

